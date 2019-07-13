明年最低工資8590元，“調整速度”後提高2.9%. July. 13, 2019 07:49. by 朴恩緖 clue@donga.com. 2020年的最低工資（時薪）定為8590韓元，比今年（8350韓元）上漲2.9%（240韓元）。最低工資上調率去年和今年分別為16.4%和10.9%，今年從10%以上下降到不到3%。此前政府和執政黨部分人士提出的“速度調整論”終於成為現實。 最低工資委員會12日在政府世宗辦公大樓舉行第13次全體會議，做出了上述決定。明年最低工資將在經過提出異議期間後，於下個月5日以雇傭勞動部長官的名義同時公布時薪和月薪，並於明年1月1日開始實施。包括休假津貼在內，每周工作40小時的勞動者月薪為179.5310萬韓元，比今年上漲5.0160萬韓元。包括周休津貼在內，實際時薪為1.0318萬韓元。 直到前壹天深夜，勞資雙方仍未能縮小分歧，但經過壹番周折後，於12日淩晨提交了《勞動者委員案》（8880韓元，比上壹年上漲6.3%）和《使用者委員案》（8590韓元，比上壹年上漲2.87%）。由9名最低工資委員會公益委員、9名資方委員、9名工人委員等共27人分別對兩個議案進行表決，結果以使用者方案15票、勞動者方案11票、棄權1票決出勝負。 2.9%的上漲率是自1988年引入最低工資制度以來排名第三低的上調，僅次於遭遇國際貨幣基金組織外匯危機的1998年至1999年（2.7%）和全球金融危機之後的2010年（2.75%）。 勞資雙方的反應截然不同。資方委員表示：“期待這次機會能夠減少中小、小型企業和小工商業者的困難。”相反，韓國勞動組合總聯盟則表示強烈反對，“壹點都沒有考慮低工資工人處境的悲慘結果”，“這是最低工資的慘案。”

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