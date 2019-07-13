青瓦臺：“日本對韓出口管制是否違反對朝制裁，建議接受聯合國調查”. July. 13, 2019 07:49. by 文炳基記者、常駐華盛頓記者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦臺國家安全保障會議12日對日本表示：“對於韓日兩國違反四大出口管制體制的事例，應委托聯合國安理會下屬的對朝制裁委員會專家小組或適當的國際機構進行公正的調查”，“如果得出我們政府沒有錯誤的結論，日本政府應進行道歉，並立即撤回具有報復性質的出口管制措施。”日本提出韓國違反對朝制裁的嫌疑作為限制出口的理由，韓國政府對此首次采取了應對措施。 國家安保室第壹次長兼國家安全保障會議事務處長金裕根當天表示：“日本高層人士在沒有明確證據的情況下，做出暗示韓國政府違反出口管理、不履行制裁的不負責任的發言，對此深表遺憾。”金裕根接著表示：“如果調查結果發現韓國政府犯有錯誤，韓國政府將立即道歉並采取糾正措施”，“應該對日本的違反事例進行徹底的調查。” 據分析，此次提議是為了阻止日本在國際上發動輿論戰把美國拉為友軍。青瓦臺相關人士表示：“這是通過周密的內部調查確認沒有問題後提出的建議”，“正在研究如果日本不接受共同提案，就單獨接受調查的方案。” 就此，正在美國華盛頓進行訪問的青瓦臺國家安保室第二次長金鉉宗11日（當地時間）會見記者時表示：“美國對於解決韓日間矛盾的韓美日三方高層協商持積極立場”，“日方尚未做出回應，態度顯得消極。”美國國務院發言人摩根·奧爾特加斯在當天的吹風會上表示：“為了加強韓美日三國的關系，我們將盡我們所能。”這表明，韓日矛盾很難長期化。這說明，美國不再維持原先的原則性立場，而是流露出不希望韓日矛盾長期化。

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