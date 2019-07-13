成為“國家元首”的金正恩，通過果敢的無核化奠定正常國家的道路. July. 13, 2019 07:49. . 經確認，朝鮮在今年4月的最高人民會議上通過修改憲法，將國務委員會委員長金正恩的地位規定為“代表國家的最高領導人”和“武裝力量總司令”。把之前憲法上交給最高人民會議常任委員長的對外國家元首的地位也統壹到國務委員會委員長的身上，正式表明金正恩是名副其實的代表國家的最高領導人。 朝鮮公開修訂過的憲法，是在朝美非核化談判即將重啟之際。修改後僅過3個月就通過對外媒體公開，可以看出，朝鮮將以在6月30日板門店韓朝美首腦會晤後的變化了的氛圍下正式進行談判的意誌。特別是把實際權力和名義面孔壹分為二的國家元首的法律地位單壹化，表明金正恩在負責任地進行對外談判，同時在今後和平協定等國際條約上也將作為簽字當事人出面。 但是，朝鮮仍然保留了2012年修改憲法時序言中的“核擁有國”壹詞。這是上壹屆領導人金正日“將朝鮮轉變為政治思想強國、核擁有國、軍事強國”的敘述，雖然不會成為無核化談判的的直接障礙，但保留了其核擁有國地位，再次確認了金正恩的意圖，是要利用有核國家的地位，在把今後與美國的談判引向“韓半島無核化”這壹核裁軍談判。 引人註目的是，修訂的憲法中突出了新的金正恩時代。將金日成、金正日偶像化的“民族的太陽”等詞語消失，“大安工作體系”“青山裏方法”等過去失敗的政策遺產也被刪除。不僅將“勤勞知識分子”改為“知識分子”，還新添了“信息化”。其中還特別包括了“加快經濟建設”“保障實際利益”等表述，以及引入企業責任管理制度等市場經濟要素的經濟改革措施。 朝鮮的憲法與最高規範的韓國憲法不同，地位比勞動黨章程、甚至領袖的壹句話都要低。因此，不能賦予朝鮮修改憲法部分內容以很大的意義。雖然這是象征性的姿態，考慮外部的努力也仍然值得慶幸，但是距離朝鮮成為“正常國家”還有很長的路要走。對於被國際社會作為流氓國家予以徹底孤立的朝鮮來說，除了通過棄核來把握經濟開發的機會之外別無他途。歸根結底，這是金正恩應該盡快做出決定的問題。

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