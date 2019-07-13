“報去年WS失利之仇”，柳賢振將與普萊斯展開轉場比賽. July. 13, 2019 07:50. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 上半賽季取得10勝(2負)的洛杉磯道奇隊的柳賢振(32歲)將在下半賽季首次登場，與在去年世界大賽(又稱世界系列賽)上讓自己品嘗到失利苦果的大衛•普萊斯(34歲•波士頓紅襪隊)展開轉場比賽(復仇戰)。 美國職業棒球大聯盟(MLB)12日通過網站公開了從13日開始在波士頓芬威公園球場舉行的道奇隊與紅襪隊的3連戰的首發陣容。柳賢振將於15日踏上投手踏板。 柳賢振和普萊斯在去年10月的世界大賽系列賽第二場比賽中相遇。當時柳賢振在4又3分之2局內被對方擊出6個被安打，失4分，成為失敗投手。相反，普萊斯在6局中被對方擊出3個被安打，僅失2分，並取得了勝利。道奇隊最終以1比4的大比分敗給紅襪隊，之後兩人沒有迎來再次交鋒的機會。普萊斯本賽季出場16次，戰績為7勝2負、平均責任失分3.24。 截止到12日，衛冕冠軍波士頓紅襪隊在美國聯盟東部賽區排名第3位(49勝41負)。道奇隊則在國家聯盟西部賽區排名第一(60勝32負)。但是紅襪隊的攻擊力是聯盟最強的。球隊擊球率(0.272)和出壘率(0.345)位居美國職棒大聯盟全體第一。柳賢振和普萊斯的轉場比賽被編成ESPN的《Sunday Night Baseball》，將在美國全境進行轉播。

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