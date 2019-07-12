費德勒與納達爾11年之後再次在溫布爾登網球公開賽上相遇. July. 12, 2019 07:32. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “重現2008” 在世界最權威的2019溫布爾登網球公開賽男子單打比賽中，二人的強強對話終於在時隔11年之後再次成功上演。拉斐爾•納達爾(33歲•西班牙•第2位)和羅傑•費德勒(38歲•瑞士•第3位)將在通往決賽的路口狹路相逢。 納達爾和費德勒在2008年溫布爾登網球公開賽男單決賽中上演了歷史上最精彩的一戰。當時納達爾22歲，費德勒27歲，正處於職業生涯巔峰時期的兩人耗時4小時48分鐘，上演了一場血戰。由於當天下雨，比賽中途被中斷，當地時間下午2點35分開始的比賽在晚上9點多才結束。最終納達爾在包括兩盤搶七在內的5盤大戰中以3比2(6-4、6-4、6-7、6-7、9-7)險勝費德勒，是對手的溫網六連冠之夢破產。 在那場“傳奇經典對決”之後，兩人在各種大滿貫比賽中又先後交手22次，但唯獨沒有在溫布爾登相遇。在11日(以下韓國時間)舉行的四分之一決賽中，費德勒以3比1(4比6、6比1、6比4、6比4)擊敗錦織圭(30歲•日本•第7位)，納達爾以3比0(7比5、6比2、6比2)完勝山姆•奎雷伊，至此兩人將在時隔11年之後再次在溫網相遇。費德勒在首盤以4比6告負，看似局勢不妙，但此後他連扳三局，拿下了個人溫網第100場單打勝利。費德勒由此成為首位在單項大滿貫賽事男子單打比賽中取得100勝的選手。 兩人的交鋒戰績為24勝15負，納達爾遙遙領先。即使限定在大滿貫賽事中，納達爾也以10勝3負的成績占據很大的優勢地位。在最新的一次交鋒—法網決賽中，紅土場上的絕對強者納達爾以3比0(6-3、6-4、6-2)完勝費德勒。不過也有評論認為，由於場地是溫網，比賽結果很難預測。費德勒僅在溫布爾登公開賽上就獲得了8次冠軍，顯示出了壓倒性的優勢。雖然在11年前的決賽中失利，但溫網總戰績也是費德勒2勝1負領先納達爾。 重新看到的世紀對決。12日的比賽到底誰會笑到最後？

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