4部韓國電影挑戰“迪斯尼天下”. July. 12, 2019 07:32. by 李?? baltika7@donga.com. 7月的影院街處於迪斯尼的支配當中。寫實電影《阿拉丁》的觀影人次即將突破1000萬，再加上喚起粉絲們回憶的《玩具總動員4》。將於本月17日上映的寫實電影《獅子王》正在準備接棒。 《獅子王》自1994年上映以來，已經連續15年保持全球動畫片票房第一的記錄。寫實電影的導演是《叢林奇談》的約翰•帕布羅，電影配樂方面由世界著名的電影音樂家漢斯•齊默和流行歌手埃爾頓•約翰負責。辛巴和納拉的配音工作由唐納德•克拉伯和碧昂斯完成，兩人的配合十分默契。 為對抗《獅子王》的“復仇者聯盟”級演員選角，韓國電影以從老演員到新人演員的融合為一體的多樣的題材展開對決。災難動作片、歷史劇、大型史劇、靈異片等可供觀眾選擇的範圍越來越廣。 24日最先上映的電影是講述有關創制韓文的背後故事的《國王的書信》(導演趙哲賢)。在演員陣容方面，宋康昊飾演世宗大王，幫助世宗的信眉大師一角由朴海日飾演負責，世宗的妻子昭憲王後一角由最近去世的演員全美善飾演。 《EXIT》(導演李相根)和《獅子》(導演金周煥)將於31日同時上映。在不明原因的有毒氣體擴散的市中心展開逃生作戰的災難逃生動作片《EXIT》是趙正錫(音譯，下同)的喜劇演技備受期待的作品。少女時代出身的演員允兒將飾演趙正錫的大學登山社團後輩。兩位演員在拍攝兩個月前就為了表演動作戲學習了攀巖，親自完成了鋼絲動作和高空墜落動作。朴仁煥、高鬥心、金智英等老配角也將加盟影片。《獅子》講述的是擁有狂熱粉絲的格鬥冠軍龍厚(樸敘俊飾)和來自梵蒂岡的宗教司祭安神父(安聖基飾)一起對抗邪惡勢力的故事。 將於下月7日上映的《鳳梧洞戰鬥》(導演元信淵)的上映日期最晚。電影講述了1920年6月獨立軍戰勝日軍的戰鬥故事，制作團隊參考了獨立新聞和洪範圖將軍的日誌，咨詢了獨立軍的後代和歷史學家，在事先考證方面下了很大的功夫，堪稱編撰國史書。演員柳海真、柳俊烈、趙宇鎮等參與其中，講述了為獨立而犧牲的平凡英雄們的故事。尤其在韓日關系急劇冷卻的情況下，出演日本電視劇《晝顏》和《信號》等的著名演員北村一輝將出演獨立軍圍剿隊隊長，因此該影片備受關註。

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