現代汽車推出“一人生活方式SUV”VENUE. July. 12, 2019 07:32. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 現代汽車開始銷售小型運動型多功能車(SUV)“VENUE”。這是現代汽車SUV中最小的一款，瞄準了千禧一代(1980年代~2000年代初期出生的一代)。 現代汽車11日在京畿龍仁市的大型咖啡屋“The Carffing”舉行了SUV“VENUE”的上市活動。 VENUE車身總長(長度)為4040毫米，總寬(寬度)為1770毫米，總高(高度)為1565毫米，擁有最適合“一人生活方式”的空間。 搭載了新一代汽油發動機“SmartStream G1.6”。該車基本采用了前方防撞輔助系統、車道保持輔助系統等高科技智能安全行駛技術。 此外，該車還采用了“2WD險路行駛模式”，在運動型等三種駕駛模式和雪道等多種路面行駛環境中，盡可能保證行車安全，確保了該車在市區行駛時的平穩、舒適的行駛性能。 現代汽車將VENUE的年銷售目標定為1.5萬輛。現代汽車國內營業本部長(副社長)李光國表示：“VENUE是喜歡一個人獨自旅行、一個人看電影等一人生活方式的消費者的首選SUV。作為安全、便利駕駛的人生一款車來說的話，VENUE是最佳選擇。” 銷售價格方面，以3.5%的個別消費稅為準，“智能型”1473萬韓元(手動變速器)、1620萬韓元(無級變速器)，時尚款1799萬韓元，FLUX版本為2111萬韓元。

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