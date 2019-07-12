年薪第一的樂天隊為何成績墊底？. July. 12, 2019 07:33. by 申武慶記者 yes@donga.com. 職業棒球樂天隊非常絕望。球員的身價在10支球隊中排名第一，成績卻是倒數第一。這是整體的困境。投手和擊球手都不怎麽樣。防守甚至被介紹到了美國職棒大聯盟，場面非常尷尬。原因有數十種，但大的說來，都是從一個不利因素開始的。捕手不穩。內場動蕩，全隊崩潰。 捕手並不是單純地接受投手投球的存在。協調好壞球數，調整防守隊員的位置，控制與失分有關的一切情況。所以被稱為球場司令。過去曾帶領SK隊的金星根(音譯)教練表示：“捕手朴勍完是球隊戰鬥力的50%。” 樂天隊在2017年賽季結束後，隨著主力捕手姜瑉鎬獲得自由簽約選手(FA)資格，轉會到三星隊，苦難開始了。在簽約過程中，有可能錯過好球員。問題是對策。樂天有兩張牌。無論是從外部引進能夠代替姜瑉鎬的選手，還是在內部培養有潛力的選手。 樂天俱樂部將方向定為內部培養。但是捕手要在實戰中積累2、3年的經驗，才能起到作用。另外，如果捕手不穩定，整個球隊就會動搖。捕手需要承擔很多東西。這是需要慎重考慮的問題。但是樂天低估了捕手的比重或過高評價了內部資源的力量。 如果投手投出地滾球，捕手就要用身體阻擋。這叫攔網。 樂天隊的捕手們不斷漏掉掉落的變化球。如果跑壘員站在3壘，會擔心失分而戰戰兢兢。腦子裏不可能有余力考慮球的配合。 很有可能只訂購不會漏掉的球。對方擊球手不可能不知道這一點。另外，接球也不是很流暢。可以成為好球的球，如果稀裏糊塗地接的話就會被判為壞球。因此，樂天隊的投手們在四壞球上壘、暴投、被本壘打、平均責任失分等方面均排在最後。在這種情況下，保持防守集中力是奇跡。失誤當然也最多。 雖然從去年開始問題已經出現，但樂天隊沒有承認。本季開賽之前，市場上出現了三四名捕手資源，但並未得到應有的回應。似乎是對內部培養決定充滿了信心。就連去年底上任的主教練楊相汶也對調教工作充滿信心“可以培養出一名好投手，一名好捕手”，支持球隊的方向。 現實卻確實歸結為“不安的捕手、不安的投手”。但即便如此，球隊仍然表示“至少相信選擇沒有錯”。這被稱為“認知失調(cognitive dissonance)”。當出現與想法不符的結果時，與其糾正錯誤，不如相信選擇是正確的或不可避免的。 認知失調，從個人的細小選擇，到組織與國家的重大決策，無一例外都適用。因為是人所以會那樣。因此，我們必須有意識地擺脫出來。選擇隨時都有可能錯。學會承認錯誤，學習之後才會發展。 陷入認知失調，就沒有學習的機會，絕望會延續到明天。 解決組織內部認知失調的方法之一是改善決策過程。應該承認可能會有錯誤，並確保出現包括反駁在內的各種意見。樂天可能在這方面存在問題。 這意味著，“捕手難”可能並非偶然，而是源於組織文化。樂天隊自1992年獲得韓國大賽冠軍後，近30年來一直未能奪冠。球迷們失望到了極點。職業棒球整體的票房將發生動搖。現在是時候回頭看一下了。

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