美國要求韓國與日本“向霍爾木茲海峽派兵”. July. 12, 2019 07:33. by 黃仁贊 hic@donga.com. 據悉，美國特朗普政府為了在伊朗的封鎖威脅下矛盾激化的中東霍爾木茲海峽進行海上護衛，要求韓國和日本派兵組建聯合艦隊。美國不僅就朝鮮核問題，就伊朗問題也向韓日提出了“請求書”。 韓國外交部發言人金仁哲在11日的例行記者會上，針對美國是否要求組建艦隊的提問表示：“我們隨時與美方進行溝通”，“韓國政府對中東地區的緊張局勢加劇表示擔憂，堅持航行自由以及自由貿易不能受到威脅的立場。” 據悉，有關於此，韓國軍方已經收到了美國的派兵請求，正在進行內部討論。 此前，美國參謀長聯席會議主席約瑟夫·鄧福德9日（當地時間）會見記者時表示：“為了了解能否在霍爾木茲和巴布·曼德夫海峽建立保障航行自由的聯合體，正在與多個國家進行合作。”霍爾木茲海峽是全世界約三分之壹原油通過的戰略要塞，進口到韓國的原油中約有70%通過該海峽。 特朗普總統上個月24日在推特上發文說，“所有國家都應保護本國船只免受經常出現的危險”，要求盟國參與。六天後在青瓦臺結束韓美首腦會談的文在寅總統表示：“在（霍爾木茲海峽所在的）阿曼海域的通航自由，對於維護國際能源安全和中東地區能源穩定非常重要”，“我們（韓美）決定今後為穩定中東局勢而緊密合作。” 據《日本經濟新聞》11日報道，接到美國派兵要求的日本可能會為派遣自衛隊進行法律研究。

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