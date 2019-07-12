金賢鐘赴華盛頓，嘗試就“日本報復措施”勸說美國斡旋. July. 12, 2019 07:33. by 文炳基記者、常駐華盛頓記者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 文在寅總統就日本限制出口的措施，緊急派遣國家安保室第二次長金賢鐘前往美國華盛頓。在日本提出可能違反對朝鮮制裁、試圖將美國拉入友軍的情況下，韓國政府此舉是通過政府內具有代表性的貿易專家金賢鐘，向白宮通報日本出口限制措施的不當性。青瓦臺計劃，除美國外，還將向中國、東南亞等提出合作邀請。由日本經濟報復引發的韓日全方位外交戰正在向全力戰擴散。 金賢鐘10日（當地時間）抵達美國華盛頓杜勒斯機場後，直接前往白宮會見了白宮代理辦公廳主任米克·穆爾維尼，說明了韓國對日本出口限制措施的立場，並要求美國給予協助。金賢鐘計劃11日會見美國參眾兩院議員後，在白宮會見國家安全會議副助理查爾斯·庫珀曼。 金賢鐘在杜勒斯機場會見記者時，對於“是否會要求美國就日本的出口限制問題進行斡旋”的提問回答說：“當然也會討論該問題。我來這裏，就是為了與白宮以及國會參眾兩院進行多方面會面，討論韓美間的問題。” 韓國外交部表示，外交部長官康京和10日下午也與美國國務卿邁克·蓬佩奧通了電話，請求美國進行斡旋。康京和表示：“日本的貿易限制措施對美國企業乃至世界貿易秩序都會產生負面影響”，“在韓美日三國合作方面也不可取。”外交部表示，蓬佩奧對此表示“我理解（I understand）”。 據悉，日本也要求特朗普政府對針對韓國的出口限制措施予以支持。日本首相安倍晉三和執政黨自民黨出面強調韓國違反對朝制裁的可能性，正在說服美國。 在韓日外交戰全面打響的情況下，青瓦臺計劃為讓日本撤回出口限制擴大國際輿論戰。青瓦臺相關人士表示：“將全面動員文在寅總統構建的互助體系。”對於向日本派遣特使壹事，青瓦臺也表示：“如果能夠達到浮出水面的程度，可以進行說明”，並沒有否認擬議派遣特使的可能性。

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