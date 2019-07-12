5.4萬人選擇尊嚴死. July. 12, 2019 07:33. by 魏恩智記者 wizi@donga.com. 11日下午3點，在首爾市城北區事前醫療意向書咨詢中心。居住在首爾恩平區的劉某（78歲）開門進來了。雖然還沒有病痛的地方，但為了以防萬壹，他還是前來填寫事前延命醫療意向書。劉女士說：“前幾天見到的親姐姐說已經登記了事前延命醫療意向書，我也在考慮之後，今天前來報名。”劉女士說：“看到很多失去意識的老人吊著呼吸管，太難過了，我不想那樣去迎接死亡，所以決定填寫申請書。” 像劉女士這樣，在身體健康的時候填寫提前決定延命醫療意向的“事前延命醫療意向書”的人最近正在增加。延命醫療是指，在心肺復蘇術、佩戴人工呼吸器、血液透析、註射抗癌劑、體外生命維持術等治療沒有效果的情況下，只延長臨終期間的醫療行為。隨著去年2月實施《延長生命醫療決定法》（又名尊嚴死法），患者或家屬可以做出中斷延長生命醫療的決定。 據保健福祉部11日透露，截止到尊嚴死法實施1年零5個月後的上個月30日，填寫事前延命醫療意向書的人達25.6025萬人。與約半年前的1月3日為止的10.1773萬人相比，增加到了兩倍以上。 同壹期間，選擇尊嚴死的患者也超過了5萬人。據保健福祉部11日透露，截至上個月30日，壹開始就不接收延命治療的“保留”決定或決定停止延命治療的患者達5.39萬人。其中男性為3.2460萬人，女性為2.1440萬人。其中31.9%（1.7738萬人）是患者親自表明中斷延命醫療的意思。晚期和臨終期患者在向醫生咨詢後填寫的延命醫療計劃書的事例占31.9%（1.7196萬人）。填寫事前延命醫療意向書的人占1%（542人）。 但調查顯示，約七成患者的家人決定中斷延命治療。根據全體患者家屬的協議中斷延命治療的患者比率為34.8%（1.8775萬人）。患者家屬兩人以上壹致陳述“患者平時不願意接受延命治療”而中斷治療的情況也達到了32.3%（1.7387萬人）。這可能是因為患者事先沒來得及填寫延命醫療計劃書就進入了臨終期，所以由家屬們代為做出了決定。 事前醫療意向書實踐團體代表洪養熙（音譯）表示：“延命醫療決定法是人們可以反省自己的人生，為死亡做準備的制度”，“雖然填寫事前延命醫療意向書的人越來越多，但是因為還有很多人不了解這壹制度，需要更多的宣傳。”崔京元 實習記者 淑明女子大學傳媒系大四學生

한국어