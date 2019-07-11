總體國家危機應通過“非任人唯親、平等”內閣改組展現執政後半期前景. July. 11, 2019 07:39. . 文在寅總統昨天就日本的經濟報復措施表示：“我國政府正在為外交途徑解決竭盡全力。希望日本政府也予以回應”，“希望日本政府不要再走向死胡同。”這是在邀請30大主要企業會長團座談時說的話。文在寅特別提到了事態長期化的可能性，表示將以民官緊急應對體制制定對策。企業家們表示，技術開發需要時間，各種限制成為絆腳石，要求政府提供長遠的支持。 文在寅在企業家座談會上表示，日本的報復措施是“史無前例的緊急狀況”。同時，他還發出了冷靜而強烈的對日信息。他指出，首先兩國應該通過外交途徑解決，並強調，日本的措施是出於“政治目的”。特別是對於日方以“安保上不妥當的事件”為由巧妙地誹謗韓國，他警告稱，“在沒有任何根據的情況下與對朝制裁相聯系的發言，是絕對不可取的”。 日本的出口限制措施今後有可能延續到第二撥、第三撥，不斷勒緊韓國經濟。安倍政權很有可能抓住隨意性因素和裁量權余地較大的出口審查限制，持續施加壓力。文在寅總統也擔心此次事態會演變成日本的追加報復措施，從而引發持久戰，並表示了準備應對最壞情況的決心。但在昨天舉行的企業家座談會上，也沒有拿出特別的對策。在對日技術依賴度高的情況下，現在只能停留在進口多樣化等對企業自救努力的支持上。 此次懇談會也是首先是為了聽取企業的困難，建立政府和企業的共同應對體制，打造備戰隊伍。因此，我們必須假設可預見的日方進壹步措施，在各個階段詳細制定可能對我們造成的損害和對策。另外，應該向國際社會宣傳日本的不當行為，同時尋找自救對策。同時，考慮到日本有可能將報復措施擴大到金融、安保領域，有必要制定應對最壞情況的精密對策。 但最好的辦法是兩國之間的外交解決。企業家們也表示，“應該通過對話解決”，並承諾民間也會為說服日本盡壹份力。感情用事只會使事態惡化。既要理直氣壯也要靈活彈性。為了國家利益，有必要欣然修改前進方向。壹方面要與日本各界進行多方面的接觸，另壹方面要在國內收集歷史受害者的意見，努力尋找解決辦法。只標榜善意或正義的無能外交是不能被原諒的。

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