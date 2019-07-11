眾星中更耀眼的存在，柳賢振全明星賽首發無失分. July. 11, 2019 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. “全明星比賽，要是能經常打就好了(笑)。” 這是他進軍美國職棒大聯盟(MLB)的第一次全明星賽，看起來沒有負擔。雖然他擔任了只給最佳投手準備的先發角色，但是柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)的臉上卻充滿了自信。在“明星們的舞臺”上，他以在常規賽中展現出的完美投球，壓倒了當代最棒的擊球手們。 10日，柳賢振在美國俄亥俄州克利夫蘭的漸進球場舉行的MLB全明星賽上，以國家聯盟先發投手的身份出場，在3.6747萬名觀眾的註視下，以1局1支被安打、無失分的成績完成了自己的任務。面對4名擊球手，完成了12次投球。 這像極了“大場面投受”平時的樣子。雖然在第1局下半局被第一個擊球手喬治•斯普林格(休斯敦太空人)擊出了中場手前安打，但是柳賢振在此後讓3名擊球手全部出局。四名擊球手都沒能擊中球棒中央，打出了地滾球。每當春季比賽出現淘汰出局時，柳賢振都會踏上下個壘位瞄準本壘(2人出局，3壘有人)，但越是面臨危機，越是表現強勢的柳賢振沒有動搖。用投手前的地滾球直接處理了美國聯盟擊球第一人D. J.勒梅尤(紐約洋基隊)。面對美國聯盟本壘打打點領先者馬克•特拉諾(洛杉磯天使隊)也輕松拿下。面對與自己交鋒時交出10次有效擊球、無安打的特拉諾，這次柳賢振也以2壘地滾球擋住了對方。在2人出局3壘有人的情況下，他面對背負著主場球迷熱情助威的卡洛斯•桑塔納(克利夫蘭隊)，通過遊擊手地滾球將其截住後，在沒有失分的情況下下場。 在賽前夢寐以求的紅地毯活動上，與妻子裴智賢和父母一起登場的柳賢振和來到現場的粉絲一起盡情享受著喜悅。 同一天，美國體育專門媒體《ESPN》分析了作為韓國人首次作為全明星賽先發投手出場的柳賢振的成功秘訣。ESPN表示：“第一是克服傷病，第二是擴張，第三是進化。”高中時期首次因胳膊肘(尺骨附屬韌帶)受傷接受手術的柳賢振，在2015年因肩膀受傷面臨職業生涯最大的危機。第二年胳膊肘、2017年大腿受傷，度過了黑暗的時期。受傷後柳賢振變得更加堅強。在擔心胳膊肘而出道的KBO聯賽中，柳賢振在第一年就取得了多勝、脫三振、防禦率領域的第一名，包攬了聯賽最佳新人王、最有價值球員(MVP)。在MLB領域，自受傷後從“3拋”(直球、變速球、曲線球)投手進化為“5拋”(增加卡特球、兩縫線快速球)投手，成為了難以攻克的投手。 帶領柳賢振走向“夢想舞臺”的最大因素就是不斷的學習。柳賢振表示，“進入MLB後的前兩個賽季，在分析擊球手方面一直很被動，但在最近兩個賽季裏，積極研究擊球手，尋找更好的球種配合。真的給了我很大的幫助。”

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