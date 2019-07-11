現代建設在沙特承攬到3.2萬億韓元規模的大型成套設備工程. July. 11, 2019 07:41. by 李새샘 iamsam@donga.com. 現代建設在沙特承攬到了3.2萬億韓元規模的大型成套設備工程。 現代建設10日表示，9日(當地時間)在沙特阿美石油公司(以下沙特阿美)宰赫蘭總廳簽訂了共27億美元(約3.2萬億韓元)規模的“沙特瓦濟赫瓦(Marjan)開發項目總承攬6、12”合同。沙特阿美社長納賽爾、首席副社長阿赫邁德•阿爾薩迪等沙特主要有關人士和現代建設成套設備事業本部長(副社長)李源雨、現代建設阿爾科巴分公司總經理金恒烈(常務，以上音譯)出席了當天的簽約儀式。 現代建設承攬的兩項工程都是沙特國營石油公司阿美石油公司招標的成套設備工程，這些工程包括在處理瓦濟赫瓦地區海上油田生產的天然氣和原油的項目中。“總承攬6”工程的總工程金額為14.8億美元(約1.7189萬億韓元)，是擴建現有工廠，使其每天可追加分離處理30萬桶原油和天然氣的工程。“總承攬12”工程的工程金額為12.5億美元(約1.457萬億韓元)，是設置向陸地成套設備供應電力和用水等間接設施的工程。預計這兩個工程的工期均為開工後41個月內。 現代建設從1975年阿爾朱拜勒產業港工程開始進軍沙特，到目前為止已承攬了約170億美元規模的工程。最近，阿美石油公司招標的卡蘭天然氣處理設施工程(2012年)、庫阿斯天然氣處理設施工程(2009年)等都成功竣工。目前，已獲得7億美元規模的烏斯曼尼亞乙烷回收處理設施工程訂單，該工程預計將於今年11月竣工。 現代建設方面表示：“憑借此前在沙特境內竣工的多個工程的技術力和施工能力、以及與訂貨方阿美石油的深厚互信，公司最終中標。今後不僅在沙特，在中東地區招標的工程招標中也將處於有利地位。”

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