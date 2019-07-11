美國：“核凍結是開始，而不是最終目標”. July. 11, 2019 07:41. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國務院9日（當地時間）明確表示，在朝美無核化談判中，核項目的“凍結（freeze）”只是初級階段，而不是最終目標。這是在再次強調，核凍結是核談判的所謂“入口”，而不是“出口”。據分析，這是美國為了阻止部分人主張美國會將朝鮮無核化目標降低到凍結核水平的“小交易”。 美國國務院發言人摩根·奧特加斯在當天的例行記者會上表示：“凍結絕對不會成為（無核化）過程的解決方法或最終目標。也從無沒有這麽定義過。”她強調：“核凍結是無核化進程的開始，我們明確希望完全清除所有大規模殺傷性武器。”她接著說：“特朗普總統正集中精力以和平、外交的方式解決韓半島問題。沒有任何改變。” 對於“美國是希望朝鮮實現‘最終的、完全經驗證的無核化（FFVD）’還是‘完全、可驗證、不可逆的無核化（CVID）’”的提問，她回答說：“不管使用什麽簡稱都行。如果我想要使用縮略語，因為發音不好，只能說‘徹底清除大規模殺傷性武器’。” 有評價稱，盡管有這種意圖，但美國政府相關人士公開宣稱“核凍結是無核化的開始”實屬罕見。《紐約時報》6月30日報道稱，美國國務院對朝政策特別代表史蒂芬·比根正在與朝鮮進行工作磋商，準備制定以“凍結核”為重點的新協商案，從而引發了風波。比根在上個月的公開演講中談到了“靈活處理”。對此，雖然有人擔心美國的對朝政策目標不是完全無核化，而是倒退到凍結水平，但奧特加斯從國務院的立場上予以正式否認，進壹步明確了先後關系。 奧特加斯還否認了媒體將上個月底特朗普總統與朝鮮國務委員會委員長金正恩在板門店的會晤評價為“第三次首腦會談”的說法。她說：“當時的會面既不是首腦會談也不是磋商，而是‘兩位領導人的壹次會面（a meeting）’。”她還間接透露，為了今後舉行第三次首腦會談，計劃進行工作磋商等準備工作。她還透露，舉行朝美第三次首腦會談取決於工作磋商的進展及朝鮮無核化措施的履行情況。

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