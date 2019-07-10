擴大實施銷售價上限制，令人擔心“樂透認購”和供給不足等副作用. July. 10, 2019 07:40. . 韓國政府正式表明了對建造在民間宅地上的公寓擴大實施銷售價上限制的方針。國土交通部部長金賢美前天在國會國土交通委員會上表示，“正在研究修改《住宅法》實施令，改變指定條件的方案”，明確表示不久後將實施擴大銷售價上限制。這意味著，針對首爾民間公寓的平均銷售價以今年5月為基準在過去的1年裏上漲了12.5%左右、帶動房地產價格上升的氛圍，將采取剎車措施。 如果擴大實施銷售價上限制，民間住宅公寓也要接受地方自治團體的銷售價審查委員會對售價是否合適的審查和批準。由此，它也像公共宅地公寓壹樣，以在地價和政府規定的基本型建築費用上追加附加費用的方式確定銷售價，因此銷售價將比現在大幅下降。 政府的這壹方針短期內會吸引購房需求者，達到降低現有房屋買賣價格的效果。但是，銷售價上限制很難成為穩定價格的根本對策。從被稱為“樂透公寓”的2006年板橋新城出售事例中可以看出，即使最初銷售價較低，公寓價格也很有可能跟隨反映教育和交通等居住環境的附近行情上漲。擴大銷售價上限制的實施有可能會刺激這方面的投機需求。 重建工程的收益性惡化會導致中長期供給不足，使房地產市場不穩定，這也是問題。盧武鉉政府時期的2007年，銷售價上限制擴大實施到了民間宅地，但3年後民間公寓供給量驟減了13萬套以上。難以得到適當利潤的建設公司為了滿足收益性，減少了設計和施工費用，導致人們十分擔心居住質量的下降。 更何況，政府針對已經獲得管理處理計劃許可的首爾江南重建園區，試圖將銷售價上限制的適用時間點從“管理處理許可”改為“招募入住者公告”，但這難以避免地會引起因信任下降和追溯立法侵害財產權的違憲爭議。 強制降低銷售價的政策違背市場潮流，因此其局限性和副作用非常明顯。相比人為的上限制控制，更重要的是承認集中在首爾江南的房地產市場的需求，尋找分散和吸收這些需求的途徑。此外，也要切實打擊圖謀行情差價的投機行為，避免實際需求者遭受損失。

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