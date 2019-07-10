首爾8所自律型私立高中“不知緣由被淘汰”. July. 10, 2019 07:40. by 崔예나, 金守蓮 yena@donga.com,sykim@donga.com. 9日，首爾地區自律型私立高中(以下簡稱自私高)慶熙高中、培材高中、世和高中、崇文高中、信一高中、梨花女子大學附屬高中、中央高中、漢陽大學附屬高中等8所私立高中從首爾市教育廳那裏收到了取消指定自私高的決定。這些自私高立即反駁稱“無法接受配合劇本的評價結果”。他們計劃向監查院申請公益監查。 特別是，首爾市教育廳當天公布結果時沒有公開被淘汰的自私高的評估總分和具體指標分數等做出取消指定決定的具體依據，因此有人批評這是“一片漆黑”的評價。另外，還有人指出，隨著非教育特區江北的重點學校被大量淘汰，首爾自私高向教育特區傾斜的現象將會進一步加深。 當天，首爾市教育廳召開記者招待會表示，重新指定評價對象的13所自私高中，將進行8所(62%)的指定取消程序。 東星高中、梨花女子高中、中東高中、Hana高中、Hangaram高中維持了自私高的地位。首爾市教育廳解釋說：“審議自私高運營成果評價結果的結果判斷認為，這8所高中很難達到指定自私高的目標。” 首爾市教育廳沒有公開各學校總分或32項評價指標的分數。 也沒有說明各學校取消指定的原因。 對相關自私高也只是通報了“學校運營”“教育課程運營”等6個領域的分數。 接到取消指定決定的A高中校長表示：“只有知道什麽地方不足，才能準備聽證，教育廳似乎只是意在淘汰。” 自私高共同聯合會當天發表報道資料表示：“將申請對整體評價進行公益監查，並通過訴訟阻止廢除自私高。”在自私高之間甚至出現了“首爾市教育監曹喜昖是不是對5年前因教育部的阻撓而未能實現指定取消這件事進行報復”的說法。此次落選的8所私立高中中，除了漢陽大學附屬高中之外，其余7所曾在曹教育監就任後的2014年重新指定評價中被決定取消指定。 當天得到取消自私高指定決定的學校是否轉換為普通高中，將根據下月社會副總理兼教育部部長的俞銀惠的同意與否來決定。首爾市教育廳計劃，22日至24日舉行對8所自私高的聽證，並要求教育部部長同意取消指定。教育部表示：“將迅速決定是否同意，以免學校現場出現混亂。” 另外，仁川市教育廳當天決定重新指定仁川浦項制鐵高中為自私高。至此，今年全國重新指定評價對象的24所自私高中，有11所決定取消指定，13所決定維持其地位。

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