在野黨：“作偽證的尹錫烈辭職”vs青瓦臺和執政黨：“提名沒有問題”. July. 10, 2019 07:40. by 崔瑀烈 dnsp@donga.com. 保守的在野黨在國會人事聽證會上把因是否介紹律師引發偽證爭議的檢察總長候選人尹錫烈定性為“不合適人士”，敦促其辭職。 自由韓國黨議會代表羅卿媛9日就尹錫烈表示：“人事聽證會是國民被愚弄的謊言盛宴”，“別說是要通過聽證會報告，他還必須對以謊言欺騙國民的行為負責，敦促他立即辭去候選人職務。”自由韓國黨所屬的國會法制司法委員會委員們召開記者招待會表示，“這不是單純的謊言，而是構成冰山腐敗事件線索的重要部分”，要求尹錫烈主動辭職。相反，青瓦臺和執政黨決定了“絕不辭職”的方針。共同民主黨議會發言人鄭春淑（音譯）反駁在野黨的主張，稱“當事人已就存在誤會的部分進行了道歉”。青瓦臺相關人士表示，“判斷將由國會作出，青瓦臺沒有特別的立場”。執政圈相關人士表示：“青瓦臺的氛圍是，認為尹候選人的提名沒有問題。” 尹錫烈對於聽證會上的發言“從未向法務部檢察局長尹大鎮的哥哥介紹過李南錫律師”和其他內容的錄音文件被公開壹事表示：“好象是在解釋7年前的事情時產生了誤會。並不是因為沒有入選律師才介紹他的。”法務部檢察局局長尹大鎮9日表示：“是我拜托了李南錫律師。”李南錫也表示：“雖然尹局長介紹過我，但只是給了我說話的對象，並沒有進行刑事辯論。”

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