防彈少年團登上日本Oricon周單曲排行榜榜首. July. 10, 2019 07:40. by 林熙允記者 imi@donga.com. 雖然因日本方面的經濟報復導致韓日關系僵化,但防彈少年團在日本仍享有最高人氣。 9日,據日本Oricon排行榜顯示,3日發售的防彈少年團的第十首日語單曲《Lights/Boy With Luv》登上了每周單曲排行榜榜首。將各種銷售量換算成數值的Oricon積分超過了62萬1000分。這是非日本歌手在該排行榜上創下的歷史最高銷售積分紀錄。之前的紀錄是防彈少年團的前作《FAKE LOVE/Airplane pt. 2》創下的45萬4829分。此次單曲的預售量達到100萬張,連續6天位居Oricon每日單曲排行榜榜首。 日本體育場巡回演出也進展順利。防彈少年團6、7日在日本大阪野馬長居體育場舉行了“LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF”演出。 兩天時間裏,10萬人坐滿了觀眾席,場面十分壯觀。預定於13、14日進行的靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場(昵稱:Ecopa Stadium)演出兩天內10萬個座位也全部售罄。6日,NTV還通過音樂節目《The Music Day》現場直播了在大阪公演中展現的“為渺小之物所作的詩”舞臺。 對於日本國內的K-POP氛圍不減當年的原因,業界認為這是韓流粉絲群世代交替的結果。2000年代以《冬季戀歌》等電視劇為中心擴散的日本國內韓流是由中壯年層引領的。從2010年左右開始,Kara、少女時代、東方神起等活躍在歌壇,第二次韓流攻占了日本的年輕人。在基底流淌的反韓流熱潮在2012年韓國前總統李明博訪問獨島後爆發,韓流迎來了冷卻期。但是從2017年開始,TWICE、Black Pink、防彈少年團抓住了10多歲年輕人,開啟了第三次韓流。韓流粉絲的年齡層呈階梯式下降。 有分析認為,最近掀起世界性熱潮的K-POP已經升級為日本年輕人向往的對象。 韓日合作組合“IZ*ONE”的企劃和人氣、日本女子組合“Honey Popcorn”在韓國市場的出道也證明了這一點。 網絡雜誌《Idology》的米妙主編表示:“日本國內韓流粉絲的年齡層已經大幅下降,他們對於外交話題表現出感覺遲鈍的傾向。韓流持續很久的時間,從父母一代到子女一代代代相傳,應關註文化抵觸情緒正在消失這一點。”

한국어