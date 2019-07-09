PGA新設大賽贊助商邀請選手意外奪冠. July. 09, 2019 07:32. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. 在連續兩周的新設比賽中，出現了令人吃驚的冠軍。 8日，美國職業高爾夫(PGA)巡回賽3M公開賽(總獎金640萬美元)最後第4輪比賽在美國明尼蘇達州布萊恩TPC雙子城球場(71桿•標準桿7164碼)舉行。 轉為職業選手才一個月，作為贊助商邀請選手參賽的馬修•沃爾夫(20歲•美國•照片)在最後的18號洞(5桿)抓到了老鷹，以1桿優勢獲得了職業生涯第一個冠軍。冠軍成績為低於標準桿21桿的263桿，冠軍獎金高達115.2萬美元(約13.5億韓元)。 至此，繼上周以替補選手的身份參加新設比賽火箭信貸精英賽並獲得冠軍的納特•萊斯利(美國)之後，在今年才創立的3M公開賽上，又爆出了贊助商邀請選手登上冠軍寶座的冷門。 另外，沃爾夫於1999年4月生人，是PGA巡回賽歷史上第二年輕(20歲零3個月)的冠軍得主。最年輕的(19歲零11個月)冠軍是2013年在約翰迪爾精英賽上奪得冠軍的喬丹•斯皮思(美國)。 沃爾夫是俄克拉荷馬州立大學出身，他今年奪得了美國大學體育協會(NCAA)分區賽1個人賽冠軍，本次比賽是他個人第四次參加PGA巡回賽，此前最好成績是鳳凰城公開賽上的並列第50位。 沃爾夫憑借此次奪冠，獲得了到2021年為止兩年的PGA巡回賽參賽卡和2020年球員錦標賽、大師賽、PGA錦標賽的參賽權。 在第三輪比賽結束後，沃爾夫與布賴森•德尚博、科林•森川(以上均為美國)一同處於並列領先位置，當天比賽的勝利堪稱戲劇性。18號洞，德尚博打出老鷹，森川打出小鳥球，兩人總成績都是低於標準桿20桿，領先沃爾夫1桿。簡直不像是新秀的表現，沃爾夫在18洞在沙坑旁成功推入距離洞口8米遠的老鷹推桿(-2桿)後，握緊拳頭咆哮。

한국어