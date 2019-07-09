文在寅呼籲“冷靜應對”，在野黨也提出“超黨派合作”，齊聲才是最大的力量. July. 09, 2019 07:36. . 文在寅總統昨天就日本的經濟報復表示：“應對和反應對的惡性循環對兩國來說都是絕不可取的”，“如果韓國企業遭受損失，韓國政府也不得不采取必要的應對措施。”他同時敦促日方取消報復措施、兩國進行有誠意的磋商。這是日本公布對韓國出口限制措施後文在寅總統首次講話。此前，文在寅總統和青瓦臺壹直克制直接應對。 雖然這是文在寅總統在事發壹周後作出的表態，但似乎並沒有特意改變此前的應對基調。文在寅總統昨天強調：“越是這種時候，更應該冷靜、平靜地應對。”青瓦臺此前表示：“這是不作回應，不是沒有對策。”如果青瓦臺正面應對，就會被卷入安倍晉三政府想在參議院選舉戰中把它變成政治焦點的意圖，因此冷靜的應對是適當的。通過這壹事件，壹直依賴於日本技術力的韓國經濟現實得到了確認，而且很難立即出臺有效的對策，因此，感情用事只會使情況惡化，對解決事態沒有任何幫助。不管是在打架還是討價還價中，既然不占據強者的位置，還不如幹脆不做。 但是也不能僅僅停留在無對策的安靜應對上。很多人觀測說，日本的報復現在才剛剛開始。日本政府甚至散布韓國違反對朝制裁的可能性，發表了助長國際社會對韓國不信任的不負責任的發言。有報道稱，如果在18日之前不就日本所要求的組成仲裁委員會作出肯定答復，日本將擴大報復措施。在為防止情況惡化進行外交努力的同時，應該向國際社會公開日本不當的蠻橫行為，並通過對日本各界的多方面接觸，展開輿論戰。 對於這種全方位的應對，政界也承諾進行超越黨派的合作，這令人鼓舞。自由韓國黨代表黃教安表示：“如果政府拿出正確的解決方案，我們將超越黨派界限，為國民和國家進行合作。”朝野雙方決定近期向日本派遣超黨派的國會訪問團，並通過敦促日本取消報復措施的國會決議。只要是為了國家利益，就不分黨派、欣然改變態度進行協治的政治，才是國民們希望看到的。政府和企業乃至朝野政界冷靜而團結的聲音會發生沈重的聲音，成為真正最可怕的力量。

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