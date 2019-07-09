憑借自身力量建造超高層建築，浦項建設在國內首次開發出混凝土輸送管和輸送技術. July. 09, 2019 07:41. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 浦項建設公司8日表示，聯合國內4家中小企業和明知大學土木工程系在韓國國內最早開發出了超高層建築的核心技術—混凝土輸送管和輸送技術。 如果想利用強大的壓力將混凝土發射到最高數百米的高度，就需要能夠承受高壓的輸送管和輸送技術。此前，由於沒有國產產品，所以全部依靠高價的歐洲產品。 浦項建設開發的輸送管利用浦項制鐵的鋼材，比歐洲產便宜40%左右。強度提高30%，重量輕20%。浦項建設已經將該產品和輸送技術應用於國內居住園區釜山海雲臺的“LCT”(高411米)和超高層綜合文化設施首爾永登浦區的“Parc One”(333米)建設現場。 今後將適用於仁川“青蘿城市塔”(448米)的建設。

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