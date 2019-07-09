英國駐美大使稱“特朗普政府無能”，外交文件泄露事件惹起軒然大波. July. 09, 2019 07:40. by 任寶美 bom@donga.com. 英國駐美國大使金大樂（照片，音譯）在發給本國的外交文件中批評美國特朗普政府“笨拙無能”，事情曝光後引起爭議，引發了搜查文件泄露者的騷動。據美國有線電視新聞網（CNN）等外媒7日報道，特朗普當天指責外交文件的炮制者金大樂大使“沒能為英國做好事”。 英國政府出面撲滅“火情”。英國外交大臣傑裏米·亨特表示：“這是（金大樂大使的）個人觀點。英國政府仍然認為，美國在國際舞臺上是英國的最高友好國家。”英國外交部已著手對文件泄露事件進行正式調查。《衛報》評論說：“雖然金大樂大使對特朗普政府的評論與普通評論沒有太大區別，但英國最高級外交官露骨的發言被曝光，對英國政府來說，是件令人為難的事情。” 眼下正值英國下屆首相選舉的關鍵時期，敏感外交文件外泄的政治背景受到壹些人的關註。金大樂大使是英國脫歐（退出歐盟）反對論者、前首相卡梅倫時期曾擔任國家安全顧問的人物。因此有人認為，他對脫歐所持的否定態度刺激了強硬派。CNN報道稱，“金大樂大使看起來不像是與脫歐強硬派的下屆總理候選勢力想法壹致的人”，“此次泄露事件有可能是想安排‘親脫歐’出任下屆駐美大使的政治勢力的介入”。《衛報》也報道說：“雖然金大樂大使的任期是到今年年末，但此次泄露事件可能促使即將當選的首相能提前任命新任駐美大使。” 此前，英國《每日郵報》搞到了金大樂大使從2017年至今發給英國外交部的電子郵件報告，並在6日作了報道。金大樂大使在這份報告中指出，“白宮處於前所未有的故障狀態”，“在特朗普總統領導下處於分裂狀態”。他還評價稱：“媒體報道的特朗普政府的‘劍拔弩張（矛盾）’大部分是事實”，“特朗普政權能否恢復穩定，令人懷疑。”

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