文在寅：“如果韓國企業遭受損失，將針對日本采取對策”. July. 09, 2019 07:38. by 文炳基記者 weappon@donga.com. 文在寅總統8日就日本實施出口限制表示：“如果韓國企業遭受實質性損失，韓國政府也不得不采取必要的應對措施”，“敦促日本方面撤回措施，並舉行兩國間有誠意的協商。”他是在警告，如果韓國企業遭受看得見的損失，將采取對應措施，並要求日本撤回經濟報復措施。 文在寅總統當天在青瓦臺主持召開的首席秘書、助理會議上表示：“由於日本的貿易限制措施，擔心韓國企業的生產可能出現差池，全世界的供應網也處於受到威脅的局面。”文在寅是在日本經濟產業省7月1日推出對半導體核心材料的出口限制措施後，時過壹周發表了對日講話。 文在寅總統表示：“（日本）出於政治目的限制互惠的民間企業間交易，這壹舉動不僅讓韓國，也令全世界感到擔憂”，“希望日本能夠回到壹貫主張的自由貿易原則上來。” 文在寅總統警告要對日本采取針鋒相對的措施，並表示，“我也不希望這樣”，“應對和反應對的惡性循環對兩國來說都是不可取的”。他同時表示：“為了外交解決，我也要冷靜地努力下去。”青瓦臺相關人士表示：“這是不希望韓日兩國之間的友好關系受到無法挽回的破壞的信息”，“為了外交解決，從駐日大使、國家安全保障會議到總統的各個層面，將討論所有可為的事情的實效性”。這是在示意，可以嘗試通過韓日首腦外交尋找突破口。 文在寅總統接著強調：“日本在經濟實力上比韓國更先進，是壹個經濟強國。朝野政治圈和國民們需要齊心合力，政府和企業才能突破困難”，“將無懈可擊地制定短期的應對和處方，與企業壹道，把企業的損失降到最低。”針對日本可能再次進行報復，他表示：“根據情況的發展，應該討論建立民官共同的緊急應對體制。”

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