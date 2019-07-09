統一園開園20周年慶典，統一部長官和次官均未出席. July. 09, 2019 07:41. by 黃仁贊 hic@donga.com. 8日舉行的脫北居民定居支援事務所(統一園)開園20周年慶典上，統一部部長、副部長全部缺席，因此有人批判稱“這是不是在看朝鮮方面的臉色”。統一園是幫助脫北居民在韓國定居的教育機構。 統一園8日上午在京畿安城市韓亞院舉行了紀念儀式。 舉行了脫北居民音樂人的慶賀演出和定居支援有功者表彰活動、“大型拼圖”等活動。但是，不僅是部長，甚至連副部長也沒有參加統一部所屬統一園的20周年紀念活動。 一位脫北居民表達了不滿的情緒，“這是開園20周年的活動，但部長和副部長都不來，這難道不是看朝鮮的臉色嗎？” 此前，統一部在開園10周年時首次向國內外記者公開了統一園，並接受了作為教育生的脫北者們的采訪，但此次卻沒有這樣的活動。 對此，韓國統一部一位官員表示：“當初計劃由部長出席活動，但由於國會日程問題而未能參加，副部長也因國會日程問題不能前往安城。”對於活動規模縮小的指責，他解釋說：“統一園是臨時國家保安設施，但是對於之前對外公開的內容也有否定的評價，因此將通過內部活動予以充實。”

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