現在是韓日雙方合理理性發出聲音的時候了. July. 08, 2019 07:43. . 日本政府宣布加大對韓國的出口限制後的壹周時間裏，韓日之間應對和反應對的情感性對抗現象日益惡化。日本首相安倍晉三表示，“對於不遵守承諾的國家，不能采取優待措施”，毫不猶豫地對發表侮辱韓國的言論。在最初幾天裏，韓國政府選擇了戰略性的沈默，但隨後把日本政府此次的措施定義為“報復措施”，轉而采取正面應對。日本正在準備追加報復措施，甚至有人提到了動用韓國國內日本銀行18萬億韓元資金進行金融報復的可能性。在韓國國民之間，抵制日貨和克制旅行等反日運動正在擴散。 越是這種時候，韓日雙方越都應該提高理性的聲音。政治和外交限制經濟的現象超過限度後，經濟界人士最先開始尋找解決對策。三星電子副會長李在镕和樂天集團會長辛東彬飛往日本，正在苦思對策。事實上，此次措施並非禁運措施，在這壹點上仍有相當發揮靈活性的空間。如果最糟糕的感情對立局面得到緩解，日本政府在出口許可過程中放寬限制，問題即可得到解決。強制征用受害賠償問題等困擾韓日關系的難題，如果兩國知識分子先面對面進行討論，就會看到道路。兩國政界也應該恢復韓日議員聯盟等議員外交，財界、學界、媒體等各界也應該啟動韓日夥伴之間的對話和交流。 事實上，日本國內認為此次措施“短見”或“對日本也有損害”的意見也在擡頭。例如，半導體領域壹直是國際分工型的全球供應網，如果切斷這壹連接網，不僅對韓國和日本，對隸屬於國際供應網的許多國家也會造成損害。從這壹點來看，如果安倍政權繼續固執於強硬政策，從長遠來看將對韓日關系和東北亞秩序留下難以磨滅的傷口，對日本經濟也將是自食其果。 為了解決有如亂麻交纏的問題，有人提出兩國首腦之間有必要進行會談，但在此之前，有必要先確立戰略方向，制定相應的路線圖。應該從恢復冷靜、尋找真正解決方案的幕後外交開始。如果5000年為鄰的韓國人和日本內部的合理理性呼聲高漲，就會出現合理的問題解決能力。

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