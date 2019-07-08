金日成去世25周年. July. 08, 2019 07:43. by 鄭淵旭評論員 jyw11@donga.com. “領袖金日成同誌的心臟停止了跳動。”1994年7月9日中午12時。朝鮮重大發布的第壹句就是這樣開頭的。金日成去世的時間是前壹天淩晨2點左右。但是，相信領袖“永生不死”的朝鮮居民卻無法相信這壹報道。當時在朝鮮生活的壹名脫北者在得知兒子告知金日成去世的消息後，把兒子打了壹頓，說他是“胡說八道”。 金日成在準備與金泳三總統進行首次南北首腦會談時，因心肌梗塞和心臟休克而死亡，這是官方公布的結果。金日成還事先寫好了預備在金泳三總統訪問平壤後自己回訪首爾城時的演講稿，開頭壹句就是“白頭山的金日成來了。”這篇親筆演講稿還在錦繡山紀念宮公開展示。 但是也有分析稱，這是金日成-金正日父子間權力鬥爭導致的死亡。金正日為加強權力，反對父親主導的南北首腦會談，受到沖擊的金日成突然去世。朝鮮壹直以金日成受到世界人尊敬而自豪，但表示“不接受外國吊唁使節”出席其葬禮，也助長了這種疑惑。 金日成去世後，朝鮮開始了“苦難的行軍”。據估計，餓死的居民達200萬至300萬人。雖然百年不遇的雨季等自然災害被認為是主要原因，但很多人分析認為，這是因為金氏王朝體制的局限性所致。因此，據說，朝鮮現在還有“金日成時代還算吃得上過得去”的說法。 孫子金正恩在外貌和言行上總是模仿祖父金日成，也可能是這個原因。去年8月，金正恩脫掉人民服上衣，身穿短袖內衣視察當地的形象見諸報道。朝鮮紀錄片中經常出現金日成身穿內衣現場指導的場面。金正恩交叉著手掌鼓掌，或將兩側頭發剪短等，都是在刺激人們對金日成的懷念。雖然金日成借助蘇聯的威勢掌握權力，是挑起南北分裂和“6·25”戰爭的犯罪負責人，但由於生前熱衷於偶像化工作，結果其光環仍然在朝鮮奏效。 金正恩在執政後參加金日成逝世中央追悼大會，只有過2014年20周年活動那壹次。據說，各種紀念日的正周年（逢五或逢十）紀念活動規模變大，因此金正恩參加25周年活動的可能性很高。因河內核談判破裂而顏面掃地的金正恩，要想再次與美國進行談判，需要借助祖父的光環。

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