梅西對“紅牌”判罰感到憤怒，拒絕出席頒獎儀式. July. 08, 2019 07:44. by 李承鍵 why@donga.com. “一張黃牌對雙方來說都足夠了。他們可能因為我上次說的話來懲罰我(直接出示紅牌)。” “足球之神”裏奧內爾•梅西(32歲•FC巴塞羅那)第二次在成人舞臺上被紅牌罰下場。賽後梅西沒有參加頒獎儀式，表達了自己不滿的情緒。 梅西率領的阿根廷隊7日在巴西聖保羅的科林蒂安競技場舉行的2019南美足球聯盟美洲杯(南美足球錦標賽)第3、4名爭奪戰中，以2比1戰勝智利隊，以第3名的成績結束了本次比賽。 阿根廷隊的率先進球是從梅西腳下開始的。上半場第11分鐘，梅西遭到智利隊球員的犯規，阿根廷由此獲得任意球機會，在智利球員抗議主裁判時，梅西快速向前開出任意球，接到皮球的塞爾吉奧•阿奎羅(曼城)單刀球晃過門將，將球打進。占據主動的阿根廷隊在上半場第22分鐘憑借保羅•迪巴拉的追加入球2比0領先。 兩隊的神經戰從比賽初期開始就非常激烈，上半場第37分鐘梅西和智利隊隊長梅德爾(貝西克塔什)的對決讓這種氣氛達到高潮。為接住迪巴拉傳到禁區右側的球，梅西迅速向前跑，梅德爾借助身體將球擋出底線。 隨即兩人開始身體對抗，主裁判出示紅牌將兩人雙雙罰下場。梅西雖然提出了強烈抗議，但當值主裁判並沒有推翻這一判決。這是自2005年8月17日與匈牙利的A級比賽首場比賽後梅西首次被罰下場。梅西從未在巴塞羅那被紅牌罰下。 梅西在半決賽輸給巴西隊後表示，“南美足聯什麽都沒做。面對主場作戰的巴西隊，所有的黃牌都判給了我們隊。”

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