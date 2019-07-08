韓國前外長崔德新次子前往平壤，“想在朝鮮生活”. July. 08, 2019 07:44. by 朴孝睦記者、趙鐘燁記者 tree624@donga.com,jjj@donga.com. 朝鮮宣傳媒體《我們民族內部》報道說，從韓國前往朝鮮的投奔朝鮮者中的最高層人士、韓國前外務部長官崔德新的次子崔仁國（73歲，照片）為了在朝鮮永久居住，已於6日抵達平壤。 《我們民族內部》7日報道稱，崔仁國抵達平壤國際機場後發表感言說，“追隨家門世代依偎的懷抱、值得感恩的祖國之路，是遵守去世父母遺言之路，這是作為子女應盡的責任，因此為時雖晚，還是下定決心，將永遠居住在共和國（朝鮮）。” 崔仁國的父親崔德新曾在朴正熙政府擔任外務部長官和駐西德大使，但由於與朴正熙總統的矛盾，他和妻子柳美英壹道，經由美國於1986年投奔朝鮮。柳美英是曾任上海臨時政府國務委員兼參謀總長的天道教獨立運動家柳東烈先生的獨生女。投奔朝鮮後，崔德新曾擔任祖國和平統壹委員會副委員長、天道教青友黨中央委員長等開展活動。1989年丈夫去世後，柳美英也擔任天道教青友黨中央委員長、最高人民會議常委等職務。2016年柳美英去世時，朝鮮國務委員會委員長金正恩曾送去花環。 有分析認為，崔仁國有可能接任柳美英去世後壹直空缺的朝鮮天道教青友黨中央委員長壹職。天道教教領宋範鬥（音譯）表示：“雖然對崔仁國違反現行法律投奔朝鮮感到遺憾，但希望他能為南北間宗教交流的活躍作出貢獻。”

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