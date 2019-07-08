安倍將“對朝制裁”扯上對韓國出口限制. July. 08, 2019 07:44. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相安倍晉三7日就加強對韓國出口限制的背景表示：“韓國在通過（對朝鮮）制裁遵守制裁。雖說（對朝鮮）進行了應有的貿易管理，但是在征用工（強制征用受害者）問題上不遵守國際約定是明確的”，“所以認為韓國也不會遵守貿易管理是理所當然的”。他把朝鮮問題扯來當作韓日間矛盾的背景。 安倍首相當天在富士電視臺舉行的參議院選舉黨首討論中，就加強對半導體材料等3種產品的對韓國出口限制措施表示：“這不是針對強制征用賠償判決的（報復）措施。”所謂“國家和與國家之間的約定”，似乎是指《韓日請求權協定》。 執政的自民黨代理幹事長萩生田光壹4日做客BS富士電視臺節目時表示，“因為（半導體材料）有可能經由韓國被朝鮮用於化學武器開發等軍事目的，因此要加強限制”，首次提出了“朝鮮關聯說”。 據悉，日本政府正在準備貿易報復追加措施。壹名精通日本外交的消息靈通人士表示：“日本政府不僅對半導體材料等加強出口限制，而且已經整理準備了數十種籌碼”，“只需要根據情況壹壹拿出來就可以了。”日本《每日新聞》6日就追加措施報道稱：“提到了對從韓國進口農產品進行限制等”，“18日是追加報復的轉折點。”18日是日本要求韓國政府就成立仲裁委員會作出答復的期限。 早稻田大學政治經濟系教授深川由起子在接受本報書面采訪時表示：“日本政府雖然名義上不承認政治性，但把與征用相關的政治問題扯進經濟問題。”

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