插上“海運同盟”翅膀的現代商船進軍越南物流事業. July. 08, 2019 07:44. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代商船將與釜山港灣公社等一起進軍越南物流事業。該公司最近加入了世界三大海運同盟之一的“THE Alliance”，繼擴大海運網絡後，又進軍物流事業，力爭提前實現扭虧為盈。 7日，據海運業界透露，現代商船最近與釜山港灣公社、國內中堅物流企業等一起，為進軍越南物流事業召開了會議。現代商船決定與這些公司共同在越南北部及南部挖掘物流事業後，建立大型物流倉庫或內陸集裝箱基地等。 據悉，這些企業正討論在三星電子越南工廠所在的北寧省安豐工業園區和越南最大的黑老虎蝦養殖及海產品加工出口地區芹苴市運營冷凍•物流倉庫事業。現代商船最近開始著手調查，最早將於下月進行有關確保該地區的貨主及物色事業用地的聯合當地調查。 有分析稱，現代商船此次進軍物流事業的計劃是今年3月就任的現代商船代表裴在勛的事業多元化戰略之一。據悉，出身於物流公司泛韓物流的裴代表在私下裏反復強調“應該以靠近貨主的視角進行事業”這一點。 不僅要起到用船運貨物的作用，還要向貨主提供內陸運輸及保管、裝船的綜合服務，這樣才能具備競爭力。 現代商船計劃與越南地區貨主共同運營冷凍倉庫及物流倉庫，確保穩定的貨物量。此前，現代商船曾於2017年末與越南第一大綜合物流企業SNP簽訂了有關開發港口終端和物流設施的諒解備忘錄(MOU)。現代商船方面解釋說，“當時是‘聯合風險投資’形式的事業。這次的事業則以國內企業為主，提供綜合物流服務，這一點有很大不同。” 海運業界相關人士預計：“現代商船雖然目前還處於虧損狀態，但去年訂購了20艘超大型集裝箱船舶，規模不斷擴大，再加上物流事業和海運同盟的協同效應，2020年下半年以後有望實現扭虧為盈。”

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