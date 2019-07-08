在多瑙河打撈到的屍體被確認是韓國人. July. 08, 2019 07:44. by 孫宅均 sohn@donga.com. 據確認，5日(當地時間)在匈牙利馬卡德(Makad)地區多瑙河發現的1具屍體是乘坐5月29日沈沒的遊客觀光船“美人魚(匈牙利語Hableány)”號的韓國人的遺骸。 韓國政府聯合快速應對小組6日表示：“在距離事發地點布達佩斯默爾吉特大橋附近約66公裏處，兩國搜索小組對前一天打撈到的屍體進行了身份鑒定，結果確認屍體是60多歲的韓國女性。”至此，事故死亡人數已上升至25人，目前還有1人失蹤。 據悉，匈牙利警方對韓方提供的失蹤者牙科診療記錄和攜帶物品目錄進行了比對，並指定了身份。被大型遊輪“維京•西格恩”號撞沈的“美人魚”號上有遊客和導遊等33名韓國人，但只有7人獲救。快速反應小組表示，“他們將繼續進行陸上、水上航空搜救，以尋找剩余的失蹤人員。”

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