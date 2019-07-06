朝鮮主張“韓國退出核問題討論”，應通過韓美合作切斷朝美核凍結直接交易. July. 06, 2019 07:46. . 據悉，朝鮮日前向美國對朝政策特別代表斯蒂芬·比根表達了在朝美無核化談判中“韓國最好不要參與核相關討論”的意思。比根代表最近向韓國執政圈人士傳達的這種信息表明，朝鮮明確表示在無核化談判中不想經過韓國的斡旋。朝鮮在朝美河內會談中看清了彼此的談判籌碼和意圖，上個月30日還舉行了板門店會談，所以從現在開始，朝鮮將和美國直接進行談判。從長遠來看，朝鮮將維持“通美封南”的基調，即撇開韓國直接同美國進行交易。 特朗普總統雖然表示不會急於進行無核化談判，但從明年的美國大選日程和朝鮮內部情況來看，朝美加快無核化談判的可能性很大。進入競選連任活動的美國總統特朗普急需外交成果，猶如燃眉之急。朝鮮國務委員會委員長金正恩為了2016年∼2020年國家經濟發展五年戰略的成果，迫切需要解除對朝制裁的果實。 如果朝鮮和美國舉行壹對壹的無核化談判，可能會朝著韓國意想不到的方向發展。實際上，美國朝野有人提出了朝美之間進行交易的可能性。他們認為，金正恩通過核凍結事實上已經獲得了核擁有國地位，特朗普總統可能會在交換“朝核威脅已經消失”的外交成果上尋找折中點。實際上，特朗普政府內外都潛伏著妥協論，即，如果完全無核化在現實上很難實現，就應廢除洲際彈道導彈等對美國構成威脅的核運載工具，把凍結核開發水平的協議當作次要目標。金正恩想在無核化談判中排除韓國，可能就是看中了這壹點。 作為朝鮮核威脅的最大受害者，韓國不允許在無核化討論中出現自己被排擠的“跨越韓國”。即使為了談判的效率，不可避免地僅由朝美雙方進行談判，但韓美也應該在籌備及結果共享上成為壹個團隊。韓國被排除在外，朝美兩國直接交易導致朝鮮完全棄核的目標消失，這是絕對不能容忍的。如果放任“跨越韓國”，可能會發生外交成果被朝美拿走，韓國只承擔事後負擔的事情。為了強化韓美合作，現在應該傾註更加積極的努力。

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