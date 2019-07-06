板門店會談是壹場“相當不錯的秀”. July. 06, 2019 07:46. . 用壹句話概括上個月30日在板門店舉行的美國和朝鮮第三次首腦會談，沒有比“政治秀（show）”更好的詞語。政治秀通常被用作否定的意思。但是，此次板門店政治秀對韓半島問題管理做出了貢獻。雖然是作秀，但有予以肯定的理由。 當然，包括美國總統唐納德·特朗普在內的三位領導人都聲稱，此次首腦會談幾乎是偶然促成的。如果相信他們的話，那麽就是特朗普在訪問首爾時，剛剛想起自己心儀的朋友就住在不遠的地方，於是立即通過社交媒體和電話與朝鮮國務委員會委員長金正恩取得聯系，邀請他短暫碰面。然後金正恩委員長就來了板門店。 完全沒有事前計劃的會面這壹說法，當然很難令人相信。超級大國的總統不可能像旅行者壹樣行事，在訪問某個城市時突然聯系那裏的朋友說要見個面。上個月25日、26日左右，專家們之間就已經傳出朝美會談有可能促成的傳聞。考慮到事前傳出的消息，板門店會晤雖然確實是緊急準備，但並沒有像當事人所說的那樣突然。因此，我們有必要關註他們為什麽會舉行偽裝成“突然會晤”的“政治秀”，而不是通常的首腦會談。 板門店會談經常強調象征性、氣氛、姿勢和突然性，幾乎沒有提到具體性。我認為這是為了強調突然性。另壹方面，當前局勢下，三位領導人都因國內政治需要取得不錯的外交成果。在大選臨近的情況下，特朗普總統必須向選民展示自己的外交能力。文在寅總統在經濟困難、國會議員選舉臨近的情況下，有必要再次向國民打出對朝政策這張底牌。有趣的是，據多名消息人士介紹，金正恩委員長似乎在朝鮮內部也出現了問題。河內會談破裂後，朝鮮精英階層內部流傳著“金正恩委員長被美國欺騙，有很多人對他的外交感到不滿”的說法。因此，他也需要向內部展示的外交成果。 但是，國家領導人並不單純考慮自己的政治利益。三位領導人顯然有通過外交手段管理和解決朝核問題的意願。當然，他們各自所希望的妥協是完全不同的。金正恩委員長可以接受核裁軍或核凍結，但腦子裏根本沒有“棄核”。雖然也有通過會談達成妥協的想法，但同時也是為了爭取時間。特朗普總統尚未完全放棄無法實現的無核化夢想，但隨著時間的推移，似乎越來越關註“核裁軍”，認為這是“無核化的第壹步”。另壹方面，文在寅總統擔心，如果目前的膠著狀況持續下去，韓半島局勢會像2017年那樣惡化，同時不希望因為目前的膠著狀態而使南北關系無法取得進展，因此無論達成何種妥協都能夠接受。因此，三位領導人都有繼續外交談判的意願。 問題是，如果河內會談無果而終之後再次舉行首腦會談，特朗普總統和金正恩委員長將不得不達成具體的協議和進展。但是在短時間內，不可能準備好復雜的協議。 因此，有必要在板門店舉行會談。因為，如果會談完全沒有事先計劃，即使沒有取得任何具體成果，也不是大問題。同時通過這樣的會談，可以看出朝美雙方仍然有通過外交解決朝核問題的意向。因此，可以將板門店會晤視為“非常有用的表演”。截止到最近，韓半島的局勢有開始向2017年那樣的危機方向發展的跡象。考慮到這壹點，會晤本身雖然只是壹場政治秀，但卻使局面停止走向危機。 但對於即將開始的工作磋商，與其抱有期待，不如作出現實性的評價。朝鮮完全沒有接受無核化的意向。不管是保障體制安全的承諾，還是提出其他寬大的補償、建議解除對朝制裁，他們都不會棄核。當然，因為外交問題，各國仍然會談論無核化，但現在應該在某種程度上認清現實。無核化外交的目的不是“解決”朝核問題，而是“管理”朝核問題。就是要“管理”日益嚴重的核危機。

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