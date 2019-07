橫掃美國市場的BTS專輯…上半年銷量排名第一. July. 06, 2019 07:46. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 世界級人氣偶像組合防彈少年團(BTS)的專輯《靈魂地圖:人格面具(MAP OF THE SOUL:PERSONA)》今年上半年在美國在實物專輯方面取得了最高銷量。 根據上個月27日(當地時間)美國尼爾森音樂公開的2019年上半年美國歌謠界報告書顯示,過去6個月裏在美國銷售最多的實物專輯是BTS今年4月發行的《人格面具》。該專輯共售出31.2萬張。尼爾森音樂公司通過今年1月4日至6月20日約6個月期間在美國國內統計的專輯及音源銷售數據,發表了該報告書。 繼BTS之後,喬納斯兄弟的《Happiness Begins》、後街男孩的《DNA》、歌手Lady Gaga和演員布拉德利•庫珀主演的電影《明星誕生》(A Star Is Born)OST、皇後樂隊的《波西米亞狂想曲》等入圍了“實物專輯銷量前10名”。 BTS在流行樂領域將實物專輯和數碼下載次數、音頻流媒體下載次數等數值合算的“流派藝術家前5名”中位居第3,在對實物專輯和數碼下載次數、LP專輯銷量數據進行合算的“總銷量前10名”領域排名第4。美國經濟專刊《福布斯》報道說:“憑借這張專輯,BTS第三次登上了‘Billboard 200’榜首位置。考慮到這是一張非英語專輯,因此這是非常了不起的成績。” 4日,《紐約時報》(NYT)報道稱:“由於BTS的人氣,把K-POP歌詞及韓國歌手的采訪翻譯成英文的美國粉絲大幅增加。”BTS粉絲俱樂部也被稱為“軍團(Army)”。《紐約時報》報道說,這些自發翻譯家不僅翻譯了BTS,還翻譯了BlackPink、Red Velvet等其他韓國人氣偶像的歌曲和采訪,向全世界宣傳韓國流行音樂。該報紙補充說,一些人以“防彈翻譯(Bangtan Translations)”的名義進行活動。

한국어