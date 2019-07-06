政府為應對日本追加限制，將全面檢查汽車-化學等. July. 06, 2019 07:46. by 崔惠?, 宋忠炫 herstory@donga.com,balgun@donga.com. 隨著日本經濟報復出現擴大跡象，韓國政府開始對損失向半導體原材料、汽車、精密化學等其他產業界和金融領域擴散的可能性進行全面檢查。這可能是考慮到兩國之間的矛盾有可能升級為經濟全面戰。 據有關當局5日透露，政府最近向汽車和電子產品等部分制造企業和化學材料企業緊急派遣了公務員。他們了解了日本產品的比重、是否可以替代、日本的追加限制動向等。 國產化率低的化學材料領域也被列入檢查對象。韓國政府一位有關負責人表示：“正在以生產即使是少量也不可代替的必需品的中小、中堅企業為主進行仔細查看。” 據韓國貿易協會透露，今年1~5月韓國從日本進口的前10大商品中，日本進口比重超過30%的產品有7種。 其中包括工業溶劑鄰二甲苯O-Xylene(95.2%)、鐵及非合金鋼熱軋鋼板(56.1%)等。如果日本把如此依賴度高的商品作為追加限制對象，韓國企業將無法避免生產差池。 金融當局也認為出口限制有可能長期化，正在對使用相關品種為原材料的國內中小企業的信用風險和信貸狀況進行調查。 另外，針對匯款限制等追加限制，政府正在密切關註國內日裔資金流向。 另外，隨著日本出口限制進入第二天，日本當地實際上已經中斷了限制商品的出口通關。產業通商資源部相關人士表示：“部分日本企業向日本當局提交了出口許可申請文件，但由於沒有得到許可，相關產品無法進入韓國。”

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