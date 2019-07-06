“韓國怪物”柳賢振以賽季第10勝為上半賽季畫上完美句號. July. 06, 2019 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)在歷經不小的波折之後，終於取得了賽季第10勝以及美國職棒大聯盟(MLB)總計第50勝。 5日，柳賢振在美國洛杉磯道奇體育場舉行的與聖地亞哥教士隊的主場比賽中首發出場，在6局內取得5個脫三振、3個被安打、3個四壞球上壘，以無失分的成績幫助道奇隊以5比1獲勝。10勝2負、平均責任失分1.73。本場比賽過後他取得了平均責任失分占據MLB全體第一、多勝排名全體並列第三的特級成績。因柳賢振的出色投球，國家聯盟(NL)西部賽區排名第一的道奇隊也取得了4連勝，在MLB全部隊伍中第一個登上了賽季60勝(29負)的高地。 上個月5日在與亞利桑那響尾蛇隊的比賽中取得賽季第9勝的柳賢振雖然在之後的4場比賽中沒能取得勝利，但是在自己上半賽季的最後一場比賽中得到了擊球陣容的幫助，獲得了勝利。在上月29日與科羅拉多洛磯隊的比賽中，他沒能越過被稱為“投手們的地獄”的庫爾斯球場的高墻，在4局內失7分，最終輸掉了比賽。賽後，柳賢振給自己的上半賽季表現打了“99分”，而100分中缺失的1分是因為上一場比賽未能投球。 但是在以往的交鋒記錄方面取得7勝1負、平均責任失分2.26的成績，面對西部賽區競爭隊中最強的聖地亞哥隊時，唯獨主場表現強勢的柳賢振始終自信滿滿。柳賢振在第1局上半局面對對方的第1、2號擊球手，抓住2個空擊三振，占據了上風，在第3局上半局2人出局1壘有人的情況下，因2壘手馬克斯•蒙西的防守失誤，遭遇2人出局1、3壘有人的危機，但他以冷靜的表現制住了後續擊球手，擺脫了危機。第5、6回局上半局，以10、11個球面對3名擊球手，輕松結束了當局。當天柳賢振的投球數為89個。雖然投球更有力量，但道奇隊主教練大衛•羅伯茨考慮到柳賢振的全明星賽首發出場和下半賽季的狀態調整，提前讓他下場。 快速球的最高球速超過了時速151公裏，非常有力。繼快速球(35個)之後，投出次數最多的變速球(30個)的威力也非常大，甚至可以誘導擊球手們頻繁空擊。大部分的投球都落在好球區中間，而不是飛向各個角落。 柳賢振回顧說：“對陣聖地亞哥有很多美好的回憶，所以能夠更加自信地投球。” 當天允許的一場比賽3個四壞球上壘被認為是美中不足。因為在本場比賽之前，本賽季出場16次的柳賢振所允許的四壞球上壘加起來只有7個。這是柳賢振自去年4月22日之後，時隔14個月再次出現3個四壞球上壘。對此，《洛杉磯時報》指出“不像是柳賢振該有的表現”。柳賢振表示，“被威爾•邁爾斯擊出的第一個四壞球上壘是因為對方計劃好派出一個很強的擊球手。如果給四壞球上壘，可能會帶來危機，所以確實不好。下次會努力減少四壞球上壘出現數量。” 在上半賽季最後一場比賽中取得令人愉快的賽季第10勝，度過了自2014年(10勝5負)後最輝煌的上半賽季的柳賢振將於10日在美國俄亥俄州克利夫蘭的漸進球場舉行的MLB全明星賽上，作為韓國人首次作為國家聯盟(NL)先發投手踏上投球踏板。

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