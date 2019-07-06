試圖私下進行對話？駐日大使：“努力重啟首腦會談”. July. 06, 2019 07:46. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 關於日本對韓國的出口限制和韓日關系的惡化，韓國駐日大使南官杓(照片)表示，將努力重啟韓日首腦會談，其背景備受關註。 據日本主流報紙《東京新聞》5日報道，南大使前一天訪問了東京新聞報社總部，就日本采取的報復措施表示：“這對兩國經濟都會產生不利影響。在韓國，大多數人希望順利的早日解決。”另據《東京新聞》報道，南大使表示，他將為重啟韓日首腦會談而努力。 青瓦臺國家安保室第2次長出身的南大使提到首腦會談的可能性，這可以解釋為，表面上是強對強沖突，但同時也會持續幕後解決的努力。 青瓦臺在前一天通過國家安全保障會議(NSC)將出口限制規制措施定義為“明顯違反國際法的報復性質”，進行了應對，但在幕後正在尋找外交解決方法。 青瓦臺相關人士5日就南大使的發言表示：“駐日大使在改善兩國關系方面發揮作用，包括產業通商資源部在內的青瓦臺政策室等都在努力避免在業界遇到困難。”對於“是否會采取對話和強力應對的雙軌戰略”的提問，該相關人士還表示，“根據各自的作用正在摸索最佳方案。” 部分人主張派遣對日特使，但是這與和對方平等會面的首腦會談不同，因此否定意見更多。青瓦臺相關人士斷然否認說：“現在似乎還沒到討論特使的階段。”執政圈相關人士表示，“在日本參議院選舉(21日)之後，可能會通過執政黨等展開另一個私下討論。”

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