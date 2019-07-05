賽揚獎熱門候選人柳賢振和舒爾澤之間的個人數據對比. July. 05, 2019 07:41. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 去年，雅各布•迪格羅姆(31歲•紐約大都會隊)和麥克斯•舒爾澤(35歲•華盛頓國民隊)之間的美國職業棒球大聯盟(MLB)國家聯盟(NL)賽揚獎(Cy Young Award)競賽引發了有趣的爭論。 平均責任失分1.70，位居國家聯盟首位的迪格羅姆，勝運非常差，在多勝方面只取得了10勝9負的成績。相反，舒爾澤雖然在平均責任失分上以2.53落後，但在多勝方面以18勝7負遙遙領先。最終，迪格羅姆在美國棒球記者協會的投票中獲得207分，大大超過了舒爾澤(123分)，成為賽揚獎獲得者，從而大量湧現了“多勝”這一經典指標在展現首發投手的個人能力方面存在局限的評論。 本賽季柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)和舒爾澤之間的競爭也引起了類似爭議。這一次，平均責任失分成了眾矢之的。 柳賢振的平均責任失分是1.83，舒爾澤為2.43。投手的平均責任失分將影響同隊的外場員的防守能力。美國體育專門媒體《體育畫報》(SI)4日表示：“華盛頓隊的防守存在很大缺陷，而道奇隊則具備了聯賽最佳防守能力。如果去除防守變數，舒爾澤明顯領先於柳賢振。” SI的根據是防守無關平均責任失分(FIP)。 只根據脫三振、四壞球上壘、被本壘打等無防守影響的指標計算出的FIP數據，是投手在沒有防守幫助的情況下，能抑制失分的程度。在FIP方面，舒爾澤以2.10領先於柳賢振(2.88)。 柳賢振不是以球速，而是以精巧的控球能力和多樣的變化球避免正打的投手。出現地滾球或騰空球時，需要防守幫助。上月23日在與科羅拉多洛磯隊的比賽中，柳賢振在第3局因遊擊手的失誤而創造的無人出局1、2壘有人的情況下，被伊恩•德茲蒙德擊出中前適時安打，失分。當天柳賢振在6局中失3分，未能取得勝利。相反，具備最高時速157公裏的直線球，以球威壓倒對方擊球手的舒爾澤投手制造出170個脫三振(ML)，在防守較弱的華盛頓也保持著好的個人數據。 到5月份為止，柳賢振的“獨奏體制”因他在上個月5日以後連續4場比賽未能取得勝利，出現了裂痕。雖然仍然在每局出壘允許率(0.90)、脫三振•四壞球上壘比率(13.43)等主要指標上處於領先地位，但停留在5月0.177的被安打率在6月上升到0.269，出現了震蕩。SI寫道：“如果現在投票選舉賽揚獎獲得者的話，大部分選票都會投給柳賢振。但如果從與防守支援無關的投手個人技術來看的話，選拔舒爾澤也不奇怪。”

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