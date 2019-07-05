可變性較大的日本經濟報復，陷入“不確定性泥潭”的韓國企業. July. 05, 2019 07:41. . 日本政府昨天啟動了限制半導體原材料等3個品種對韓出口的措施。這些產品迄今為止每三年獲得壹次“壹攬子許可”，但從昨天開始，每項合同都必須獲得經濟產業省許可才能出口。據悉，審查需要90天左右。專家們認為，從半導體的情況來看，即使日本中斷原材料供應，也能堅持4個月，但如果再拖延下去，不僅是韓國企業，日本甚至世界範圍內的供應網都將遭受巨大損失。 日本的報復性規定內容不明確，變動性較大。因此，對韓國經濟可能造成的影響和後果也不容易估計。雖然手續繁雜，但並不是禁止出口，直到許可的期限也是可變的。隨意因素介入審查限制的可能性也很大。從中可以看出，安倍晉三政府希望通過最大限度地擴大裁量權領域，繼續掌控局勢，在經濟摩擦局面中掌握主導權。 實際上，就目前而言，不可否認的是，是日方壹直掌握著刀把子。日本在此次措施中，又在研究把韓國排除在意味著“安保上的友邦”的“白色國家”之外的第二次報復措施。如果按計劃從8月開始實行，人們擔心會出現“最糟糕的情況”。半導體、顯示器行業和汽車及化學行業已經開始緊張起來。此次事態是否會發展為世界貿易組織糾紛，在糾紛中日本是否會進壹步增加限制出口的素材等問題也是雲山霧海不可知。 如此巨大的不確定性，必然使企業面臨的混亂更加嚴重。業界有聲音說，“不知道未來會怎樣，這種不確定性本身就是負面的”。目前的狀況不是由經濟而是由政治邏輯引起的，不是企業自己能夠解決的。越是這樣的時候，政府越要正確掌握情況，盡全力消除企業的不安。與其茫然地期待21日的日本參議院選舉結束後會出現某種局面轉換，還不如根據日本采取的行動情況，周密掌握最小值到最大值，制定相應的對策。 安倍政權把與外交問題無關的貿易程序利用為政治工具的行為，破壞了自由貿易原則，雖然這種批評之聲今後在日本國內外還會進壹步高漲，但韓國政府在制定對策時必須考慮到，安倍政權只關註強硬支持勢力而堅持強硬政策的可能性。這是無辜的企業成為政治犧牲品的嚴重事態。要保持安靜、慎重的應對基調，同時要牢記處於非常危機狀態，通過周密的準備，制定對策，無論遇到什麽情況，都要最大限度地減少企業和經濟損失。

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