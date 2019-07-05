現代汽車將推出符合個人生活方式的SUV“Venue”. July. 05, 2019 07:41. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 現代汽車將推出符合個人生活方式的SUV。 現代汽車4日表示，針對將於本月上市的全新小型SUV(運動型多功能車)“Venue”的主要顧客群千禧一代(Millennials，是指出生於20世紀時未成年，在跨入21世紀以後達到成年年齡的一代人)，將推出專用“Customizing(個人化)”商品和顧客定制型設計。 現代汽車首先將推出適用於Venue的個人化商品“TUIX”。該商品包括世界上首次推出的紅外線膝蓋圍脖、寵物套件、自動野營用空氣註入式充氣帳篷屋、智能手機物聯網(IoT)套餐、高端音響等。 紅外線膝蓋圍脖在方向盤連接部分的下端安裝了紅外線輻射熱裝置，即使在冬天沒有暖氣風，也能溫暖司機的大腿和膝蓋部分。寵物套件“TUIX Pet”可以為寵物提供安全轉移或與安全帶連接等功能。專為汽車露營族設計的Venue空氣註入式充氣帳篷屋將帳篷與Venue後備箱部分(打開狀態)連接起來，極大擴大了空間應用，並采用了帳篷和車輛可以提供一體感的設計。 Venue由11種外裝顏色和3種環形顏色(巧克力白、幻影黑、迷幻黃)的組合組成，共21種配色。另外，現代汽車還將推出可以選擇其他內飾顏色和車內顏色裝飾的“FLUX”車型。 現代汽車相關人士表示：“ Venue的主要顧客群是20、30多歲的千禧年一代，為了向他們的生活風格提供最優化的商品性，我們準備了多種多樣的個人化商品和顧客定制型設計。千禧一代可以把Venue裝飾成具有強烈自我風格的車，將會得到充分的利用。”

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