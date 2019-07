制作熱門歌曲的“黃金手”,制片人正逐漸形成品牌化. July. 05, 2019 07:41. by 林熙允記者 imi@donga.com. 在音樂市場,制作人的品牌化正在逐漸擴散。上個月,美國billboard(公告牌)新設了每周作曲家排行榜和每周制作人排行榜。此前,雖然收集作曲家或制作人的成果後以年度排行榜的形式發表,但每周公布排名在公告牌80多年的歷史上尚屬首次。Billboard的排行榜和數據開發常務西爾維奧•皮特羅昂戈(音)通過Billboard網站的報道解釋說:“能夠介紹熱門歌曲背後的創意人物,非常激動。僅通過年度排行榜介紹作曲家和制作人的影響力和重要性(與其作用性相比)有些不相稱。”因此,Billboard每周發表在各種排行榜上取得最佳成績的作曲家和制作人各10位。同時公布了搖滾音樂、鄉村音樂、嘻哈音樂等不同類型作曲家和制作人的排名。 在韓國國內,制作人以自己的名字發表專輯的事情頻繁發生。不僅是親自進行作詞、作曲、演唱的創作歌手,“創作歌手兼制作人”的情況也越來越多。尹鐘信率領的Mystic娛樂不久前推出了制作人PERCENT的出道專輯《PVC》。靈活運用R&B和嘻哈風格的他參與了去年在評審團那裏受到高度贊揚的新人“秀敏”的專輯制作。上月發行第一張專輯的JUNE也是“創作歌手兼制作人”。JUNE之前參與防彈少年團的《Not Today》、秀蘭的《今日若醉》等歌曲的作詞或作曲的經歷非常華麗。 制作人成為品牌的背景是最近大眾和K-POP粉絲之間對這些人的理解和憧憬增大。通過Mnet的《Show Me The Money》和《Go Rapper》,制作人受到關註,在音樂排行榜上名列前茅的歌曲上標記了“prod. by(制作人身份)”,曝光率大大增加。Groovyroom、Code Kunst等嘻哈音樂制作人通過個人專輯獲得人氣,打下了基礎。 即使是普通人,也很容易通過電視或YouTube觀看音樂制作過程影像的環境也起到了一定的作用。《MBC音樂》從去年年末到本月初還播出了名為《創作之神:國民作曲家的誕生》的競賽節目。 在歌壇,不僅是作曲和演唱,而且還可以演奏多種樂器,甚至可以作為左右藝術家概念的全能選手,因此有必要關註制作人。Mystic娛樂公司相關人士表示:“隨著K-POP市場的爆發,著作權市場迅速成長。從企劃公司的立場來看,廣泛宣傳所屬制作人的明星氣質,增加與外部的合作,從多元化收益來源的層面來看越來越重要。”

한국어