“如何定義刁難的界限”，《禁止職場欺淩法》或能解決燃眉之急. July. 05, 2019 07:41. by 金玹秀, 姜昇賢 kimhs@donga.com,byhuman@donga.com. “那天正在到來。” 最近金融界A企業的百葉窗上陸續出現了等待16日的文章。 一位寫信人指出特定上司，並寫道：“我不會再忍住之前感受到的委屈。”在其他企業公告欄上，很多人詢問，遇到上司“刁難(利用自己的權利作威作福的行為)”時，該如何舉報。6月16日，是《禁止職場欺淩法》實施的第一天。 4日，據產業界透露，主要企業人事組和法務組等正在制定禁止職場內欺淩的就業規則。因為哪些行為屬於職場內部的欺淩，如果違反，可以包括哪些處罰，要與工會協商，在16日前制定就業規則，否則要被處以500萬韓元的罰款。三星電子已經結束了就業規則變更程序，上個月實施了抄寫教育。現代汽車也通過守法支援組向全體職員發送了內容為“必須知道的職場內禁止欺淩法”的電子郵件等，開始了準備工作。現代汽車相關人士表示：“正在與工會協商，整理就業規則文句。” 主要企業雖然對禁止欺淩法的宗旨表示歡迎，但擔心一不小心就會引發過度的處罰。有人說，欺淩的定義很模糊，需要培養“刁難認知感受性”。某大企業部長級職員說：“暴言和暴行當然是個問題，但很擔心萬一強行推進業務，會被蓋上‘欺負後輩的上司’的標簽。”

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