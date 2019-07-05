梁正哲推進“民主研究院”與美國保守智庫“國際戰略研究中心”簽訂合作協議. July. 05, 2019 07:42. by 金志炫 jhk85@donga.com. 共同民主黨智庫“民主研究院”將攜手美國和中國的代表性智庫“國際戰略問題中心”（CSIS）和中共中央黨校，向海外拓展步伐。有評價稱，最近與全國廣域自治團體下屬及在野黨智庫建立網絡的民主研究院院長梁正哲（音譯）開始“積累梁正哲資產”。 記者4日從共同民主黨獲悉，應中共中央黨校邀請，梁正哲院長將於9日至12日訪問北京，簽署政策協議。這兩個研究機構今後將定期共享政策，必要時還將進行人員交流。中共中央黨校是培養中國共產黨高級幹部的智庫和教育研修機關，這是該校首次與韓國政黨的智庫簽訂合作協議。中國國家主席習近平和前國家主席毛澤東、胡錦濤都曾擔任該校校長。 在隨後的13日至16日，梁正哲將前往美國華盛頓，討論與美國國際戰略研究中心簽訂合作協議。美國國際戰略研究中心成立於1962年，是專門從事外交和安全研究的研究院，其所屬人員主要是直接參與美國決策的政府人士，而不是學術界。特別是，朴槿惠總統曾於2015年訪問這裏並就外交安保政策發表演講，可見其保守傾向非常強烈。梁正哲計劃在此次訪問中與該智庫總裁約翰·哈雷姆進行面談。 此外，民主研究院還在與日本、澳大利亞、意大利等國家的老齡化等人口問題及再生能源等各領域的專業智庫討論合作方案。

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