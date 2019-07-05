美國稱“伊朗與‘基地’組織有聯系”……為發動軍事攻擊找借口. July. 05, 2019 07:42. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 據《華盛頓郵報》3日報道，在美國和伊朗關系日益緊張的情況下，美國特朗普政府已開始提前展開相關工作，包括提及伊朗和伊斯蘭極端主義武裝組織“基地”組織的相關性，以確保對伊朗發動襲擊的正當性。 據《華盛頓郵報》報道，美國國務卿蓬佩奧日前在議會公開和非公開聽證會上聲稱，“伊朗和‘基地’組織之間存在聯系”。分析認為，他提到這壹點的原因，是為了在沒有獲得國會批準的情況下對伊朗實施軍事打擊。 在現行美國憲法中，國會具有宣布戰爭的權力。2001年“9·11”恐怖襲擊事件後，國會還授予政府領導人使用武力的權利（AUMF），以使總統能夠針對恐怖組織使用壹切手段。特朗普總統當天也在推特上發文說：“伊朗，在進行這種威脅時要小心”，“在這種威脅對其他國家造成傷害之前，可以攻擊妳們。” 在野黨民主黨對這種動向表示了強烈的擔憂。壹名民主黨人士對《華盛頓郵報》表示：“國會堅持不會批準與伊朗的戰爭的立場。不得不擔心不接受這壹要求的政府。” 伊朗總統哈桑·魯哈尼當天在內閣會議上說，“從7日開始，伊朗的鈾濃縮濃度將不會停留在3.67%”。伊朗在2015年7月與西方達成核協議時承諾，把濃縮鈾維持在3.67%的低濃度。因此，提高鈾濃縮程度被解釋為事實上是核武器開發的“前哨戰”。魯哈尼總統反復強調：“如果歐洲不按照日程和計劃履行與伊朗的貿易、金融交易等核協議，即使是伊拉克重水反應堆，伊朗也要回到核協議之前的狀態。”

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