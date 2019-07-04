三次戰勝病魔後推出新專輯的喬治-溫斯頓：“我活下來了”. July. 04, 2019 07:45. by 林熙允記者 imi@donga.com. 美國鋼琴家喬治•溫斯頓(70歲)回來了。 他是真正的治愈系音樂家。這不僅僅是因為音樂的抒情性。溫斯頓曾兩次患癌癥。戰勝癌癥後，他又患上了骨髓增生異常綜合征(又稱MDS)。2013年接受骨髓移植手術後，溫斯頓重新回到了鋼琴前。 新專輯的名字《Restless Wind》(如圖)似乎隱喻了自己風浪不斷的生活。記者通過電子郵件采訪了目前居住在加利福尼亞州聖塔克魯茲的溫斯頓。溫斯頓說：“我現在處於完全恢復狀態。因為美國巡回演出和準備下一張專輯，忙得不可開交。不能馬上在韓國演出，對此感到非常遺憾。” 從新作的第一首歌《Autumn Wind (Pixie #11)》開始，溫斯頓就盡情展現自己一如往昔的身板兒。5分鐘暴風驟雨般的強力敲擊鍵盤。聽起來像瀑布般清澈的音符，仿佛被老頭揮舞的水晶棒擊中了頭骨。 “保持敲擊鍵盤的唯一方法就是堅持練習。每天至少練習兩個小時的鋼琴。新奧爾良風格的節奏和布魯斯鋼琴家是我的偶像。我還在研究詹姆斯•布克、亨利•巴特勒、Professor Longhair和Dr約翰的演奏。” 上世紀80年代初期，溫斯頓憑借《Autumn》《December》等專輯在全世界掀起了一股新世紀(new age)音樂熱潮。精湛的演奏技巧、水彩畫般的旋律，讓大眾為之傾倒。每張唱片銷量達數百萬張。鋼琴獨奏專輯創下前所未有的紀錄。飽含濃濃哀愁的《Thanksgiving》成為鋼琴演奏的經典之作。 “這是1982年中期我創作的歌曲。 靈感來自度過童年時期的蒙大拿州邁爾斯城。” 溫斯頓說，季節給作曲帶來最大的靈感。鄉村和城市，其地形和風光每季變化時尤其如此。前作《Spring Carousel》(2017年)講述了一個特別的季節。 “(手術後)恢復時間正好是(2013年)春天。在醫護人員的關懷下，我每天晚上都會在醫院禮堂練習鋼琴。” 在那間小禮堂裏，溫斯頓還為同事患友們舉行了三次演出。包含在醫院創作的歌曲的《Spring Carousel》專輯的收益全部捐給了癌癥研究基金。 溫斯頓在新作中重新詮釋了喬治•格什溫的《Summertime》、薩姆•庫克的《A Change is Gonna Come》等名曲。搖滾樂隊The Doors的《The Unknown Soldier》也用他自己的方式進行了重新詮釋。 “我喜歡The Doors樂隊的所有歌曲，但這首歌特別適合專輯中的其他歌曲。雖然將主唱和風琴基礎的原曲換成鋼琴獨奏的過程並不容易，但是經過長時間的思考，終於滿意地完成了作品。” 對於外界的“治愈音樂、冥想音樂”的評價，他本人並不是很認同。 “從單純、強調旋律這一點來看，我想叫‘fork鋼琴’。這和我更快節奏的歌曲形成了互補。” 當記者問及音樂以外的其他關註點時，他說自己最近迷上了天文學和宇宙論。 “在和病魔鬥爭的過程中，彈鋼琴時腦海中突然出現了旋轉木馬。行星、月亮、星星、銀河系....... 一切不都像圓一樣循環嗎？”

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