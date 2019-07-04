下半年經濟條件更加困難，政策卻依然如故. July. 04, 2019 07:45. . 韓國政府3日召開了由副總理兼企劃財政部長官洪楠基主持的經濟活力對策會議，發表了以提高經濟活力、改善體質、加強包容性為3大推進方向為需小內容的今年下半年經濟政策方向。 首先，政府認為下半年圍繞韓國經濟的條件非常困難。會議指出，在全球工業生產及制造業經濟快速下滑的情況下，中美貿易矛盾有可能長期存在。特別是作為韓國主要出口產品的半導體的國際價格正在迅速下降，短期內恢復的前景也不容樂觀。 政府認為，在產業結構上革新也被推遲，可能會導致潛在增長力下降，並將今年年初提出的2019年經濟增長率預測值從2.6%∼2.7%下調至2.4%∼2.5%。如果日本的經濟報復措施導致今年下半年韓國半導體顯示器等相關產品的生產與出口出現差池，增長率有可能比政府的預測值還要低。執政黨、政府、青瓦臺當天另行召開會議表示，今後每年將投入1萬億韓元開發半導體零部件和材料裝備，但似乎還不足以解決眼前的燃眉之急。 從政府發表的下半年經濟政策方向來看，雖然判斷經濟會面臨困難，但很難找到可以突破這壹局面的具體對策。提出的主要對策是修改租稅特例限制法，將壹年內大企業的生產性提高設施投資稅額控除率從1%擴大到2%，但本來就萎縮的企業是否會被這壹程度的優惠吸引而進行投資，還是個疑問。政府還表示，如果廢棄舊車購買新車，將把個別消費稅從5%下調到1.5%，對拉動內需做出貢獻，雖然聊勝於無，但這是無濟於事的“杯水車薪”。很難期待通過這種程度的對策，給迅速消沈的韓國經濟註入活力，強化經濟體質。 經濟狀況壹天比壹天緊迫，如果國內外情況更加嚴峻，就應該出臺相應的特別對策。例如，公有經濟等新產業或保健、醫療等服務產業存在阻礙企業前進的各種規定，就應該從中出臺能在現場感到痛快的看得見的革新政策。還要表現出糾正無所不能的大企業工會暴力慣行的強烈意誌。如果只有以暫時減免稅金或通過補貼增加短期工作崗位的方式，今年下半年的經濟也難以抱有期待。

한국어