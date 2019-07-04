為保守派擔心. July. 04, 2019 07:45. by 申然琇 ysshin@donga.com. 每到周末，光化門十字街頭都會因集會和示威而苦惱。由於媒體的特殊性，周末也經常工作，由於對著麥克風發脾氣的聲音和喇叭轟鳴的歌聲，已經到了患上神經衰弱的地步。 在民主社會，進行示威和自我主張是很自然的事情。然而，示威者寥寥無幾，卻通過提高音箱輸出，甚至搖動玻璃窗，甚至使用“幹掉○○○”等憎恨的語言，讓人大皺眉頭。真心希望能把和家人或朋友壹起享受周末閑暇和文化演出的光化門還給市民。 光華門之前雖然舉行過各種集會，但最近周末大多由自稱“保守派”的太極旗部隊占領。“驅逐文在寅，救出朴槿惠總統”是經常聽到的口號。我們共和黨共同代表趙元鎮（音）等經常作為演講者登場。 難道只有我們共和黨嗎？雖然第壹在野黨自由韓國黨也自稱是保守派，但從最近的行動來看，讓人產生他們“真的是保守派嗎”的想法。不僅主張朝鮮軍隊介入了5·18民主化運動，還有議員公布了本屬外交秘密的韓美首腦通話內容。黨代表因為誇耀兒子在大企業找到了工作而被批判為“零共鳴能力”，後來他又說，“提高了資歷的說法是謊言，降低了資歷的說法不是謊言”，這又是什麽詭辯呢？ 問題是，這些並不像是單純的口誤。令人懷疑他們是否缺乏保守派的內容和哲學本身。自朴正熙政府以後，創造高速增長神話的韓國保守派，在低增長時代失去了認同感。李明博政府初期高喊“親商”，後半期則轉向親庶民和共同發展，朴槿惠政府從壹開始就承諾經濟民主化。反共親美主義曾是韓國保守派的特征，當奇異的美國總統特朗普出現，向獨裁者金正恩喊出“my friend（我的朋友）”的口號時，在外交安保上也迷失了方向。 什麽是保守？據有“保守主義之父”之稱的1700年代英國政治家埃德蒙·伯克的理論，保守與其說是特定的理念體系，不如說更接近於對生活和社會的態度。如果進步要以人類對理性的信心為基礎，通過改革來建設理想社會，保守則是承認人的局限性，尊重傳統，謹慎改革。保守派還反對濫用政治權力，支持個人自由和有秩序的民主。無論是自由韓國黨，還是聲稱改革保守的正未來黨，乃至韓國的保守勢力是否真的表現出了這樣的美德，值得我們回顧。 保守和進步應該實現均衡。歷史告訴我們，聲稱要用人民的力量建設地上樂園的共產主義革命，像中國的文化大革命和現在的朝鮮壹樣，使多少人陷入了地獄。努力用人類的力量改善社會矛盾的進步勢力固然需要，但保守勢力警惕人為改造產生的副作用的作用也很重要。 但是如果因此拒絕跟隨時代的變化，那就不是保守，而是守舊。就像韓國的進步應該與追隨朝鮮體制或社會主義革命論隔絕壹樣，韓國的保守勢力應該與擁護過去軍事獨裁政權的極端主義或壟斷國政的勢力斷絕關系。 自由韓國黨開始了“2020經濟大轉換項目”。據說，將邀請大批專家參與，出臺政策代替文在寅政府失誤的經濟政策。希望這不是針對明年國會議員選舉的壹次性工程，而是重新樹立保守的價值，拿出激活轉換期韓國經濟的實質性對策。希望不要局限於經濟，對外交安保、教育、社會福利等也發表具有說服力的方案。

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