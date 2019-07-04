“柳賢振是MLB國家聯盟最優秀的投手”，在與聖地亞哥隊的比賽中力爭實現賽季第10勝. July. 04, 2019 07:45. by 金培中 wanted@donga.com. “為什麽不是(亞利桑那響尾蛇隊的王牌投手)傑克•格林基，而是柳賢振？” 在3日與亞利桑那響尾蛇隊的比賽之前，洛杉磯道奇隊主教練大衛•羅伯茨被記者問及有關全明星賽首發的問題。將以國家聯盟(NL)全明星隊主教練的身份參加全明星賽的他表示，“這是一個輕松的決定。柳賢振整個賽季(上半賽季)都是國家聯盟(NL)的最佳投手。” 雖然柳賢振在平均責任失分領域在美國職棒大聯盟(MLB)所有球員中排名第一(1.83)，但是最近沒有贏得勝利，所以記者提出了這樣的問題。 在賽季揭幕戰中輸給柳賢振的格林基，不知不覺間以9勝3負、平均責任失分2.90的成績緊追柳賢振(9勝2負)。這也是柳賢振“上半賽季第10勝”變得重要的原因。 柳賢振將在5日上午與聖地亞哥教士隊的主場比賽中，完成自己上半賽季最後一次出場。 雖然在最近出場的上月29日與科羅拉多洛基山隊的比賽中，在4局內失7分，丟了面子，但前景非常光明。因為他在本賽季的主場比賽中取得6勝無敗、平均責任失分0.94的成績，表現接近完美。 柳賢振與聖地亞哥隊共交手過10次，取得了7勝1負、平均責任失分2.26的成績。與對陣同賽區的舊金山隊(17場比賽6勝6負、平均失分2.79)、亞利桑那隊(15場比賽5勝3負、平均失分3.30)等相比，成績要好很多。 道奇隊的註意力也比任何時候都集中。3日，在比賽第9回合末2人出局的情況下，球隊連續5次四壞球上壘，以5比4反敗為勝，戰勝了亞利桑那隊。 當天，柳賢振的妻子裴智賢擔任比賽的開球者，為球隊帶來了勝利。 如果柳賢振能在與聖地亞哥隊的比賽中能夠憑借好投表現取得勝利，那麽他就可以戴上進軍MLB後的首枚上半賽季“十勝銜章”，輕松登上全明星賽的首發投手踏板。

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