性能和燃油經濟性提高，尾氣排放減少，現代汽車將通過CVVD革新技術完成“引擎革命”. July. 04, 2019 07:48. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 現代•起亞汽車運用革新技術開發出了可以同時抓住“強大動力”和“高燃油經濟性”兩只兔子的新型發動機(引擎)。 3日，現代•起亞汽車在京畿道高陽市舉行的新技術媒體說明會上表示，將在世界上首次開發出“連續可變氣門正時系統(Continuously Variable Valve Duration，CVVD)”技術，並應用於量產汽車。 CVVD技術可以調整發動機吸氣閥開啟和關閉的時間。其最大優點是優化了吸氣閥打開的時間，控制了流入氣缸的空氣量，同時很好地排出了尾氣。現有發動機的閥門開啟速度和閥門關閉速度相同，以吸收空氣。但現代汽車解釋說，如果采用CVVD技術，可以調節其速度，因此能起到性能提高4%、燃油經濟性提高5%、尾氣排放減少12%的效果。 現代•起亞汽車當天首次公開了采用CVVD技術的“智能STREAM G1.6 T-GDi”發動機。該發動機采用排氣量為1598cc的4缸汽油渦輪增壓發動機，最大功率180馬力，最大扭矩27.0kgf•m，性能十分出色。另外，還在國內首次采用了“低壓尾氣再循環系統(LP EGR)”，該系統能將發動機中燃燒的部分尾氣通過引擎重新循環，有助於改善燃油經濟性。 現代汽車計劃以暫定於下半年推出的新型索納塔渦輪發動機為開端，依次搭載高性能渦輪增壓發動機。現代•起亞汽車研究開發本部長(社長)阿爾伯特•比爾曼(音)表示：“世界最早的CVVD技術將成為強化動力系統領域競爭力的好契機。計劃持續開發能夠改變汽車產業模式的尖端技術。”

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